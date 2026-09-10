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Série B Na estreia de Mariano Soso, Sport recebe a Ponte Preta; veja onde assistir e escalações Leão precisa vencer para encostar nos clubes que integram o G-6 da Série B

No jogo que marca a estreia do técnico Mariano Soso, o Sport recebe a Ponte Preta, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da Série B. O Leão será dirigido pelo argentino apenas um dia após o treinador desembarcar no Recife para tentar, diante do pouco tempo de convivência, injetar uma dose de ânimo na equipe.

Diferente da passagem de 2024, quando foi responsável direto pela montagem do elenco, Mariano Soso encontra o Sport em situação adversa. O clube tem somente 12 jogos pela frente até o término da Segundona e ocupa o meio da tabela, com 38 pontos.

Na teoria, o quarto treinador do Sport no ano terá um jogo acessível para estrear com o pé direito: adversária do Leão, a Ponte vive crise fora das quatro linhas e é a lanterna do campeonato, com apenas dez pontos.

"São 12 jogos pela frente e eu sou um treinador que habita o lugar com muita paixão. Sinto que isso me dá vida, que é o caminho. Acho que tenho a responsabilidade, estão falando muito de que faltam 12 jogos. Eu tenho que abordar jogo a jogo. Nossa primeira final é contra Ponte Preta", pontuou Mariano Soso durante sua apresentação na quarta-feira (9).

O confronto diante da equipe paulista marca ainda a primeira vez do treinador dirigindo o Sport na Ilha do Retiro. Há dois anos, em mais de 40 jogos que comandou o Leão, o clube mandava as partidas na Arena de Pernambuco porque a casa rubro-negra passava por obras. Com a estreia no estádio batendo à porta, o técnico afirmou esperar viver o ambiente de forma genuína.

"Estar no Sport tem uma carga emotiva grande para a minha pessoa. Se tudo der certo e eu ficar à frente do time, me disponho a sentir (a emoção). Não me preparo para isso. Eu caminhei (pelo estádio) várias vezes quando estava em reforma. Ainda não imaginei isso com a torcida presente", declarou o técnico.

Em meio ao pouco tempo para colocar sua filosofia em prática junto ao elenco, certo mesmo é que Mariano Soso não poderá contar com um jogador no duelo desta quinta-feira. O lateral-direito Claudinho se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo sofrido contra o Novorizontino.

Diante do Ceará, mesmo com Augusto Pucci à disposição, o então técnico do clube, Gilmar Dal Pozzo, optou por escalar Marcelo Ajul improvisado na função. Para o duelo com a Ponte, a tendência é que o jogador da posição seja o escolhido pelo novo treinador, uma vez que o argentino prega pelo futebol mais ofensivo.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Kayky e Edson Lucas; Willian Oliveira, Juan Alano e Diego Hernández; Clayson, Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Ponte Preta

Vinícius Ferrari; Júlio, Lucas Cunha, Diego Leão, Gustavo Almeida e Matheus Souza; André Lima, Murilo e Danilo Barcelos; Miguel e David da Hora. Técnico: Gilson Kleina.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues (ambos do CE)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Transmissão: ESPN/Disney+, SportyNet e X Sports.

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