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SÉRIE B Na estreia da Série B, Sport fica no empate sem gols com o Cuiabá Leão contou com defesas milagrosas de Thiago Couto para garantir o primeiro ponto do campeonato

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Mais uma atuação decepcionante do time de Roger Silva. Na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport ficou no empate sem gols diante do Cuiabá, na noite deste sábado (21), na Arena Pantanal.

Apesar do ponto somado fora de casa, o Leão apresentou pouca criatividade e só não saiu de campo com a derrota graças às intervenções decisivas do goleiro Thiago Couto.

O jogo

O Sport iniciou a partida com intensidade e quase abriu o placar logo aos 2 minutos. Yago Felipe aproveitou o cruzamento de Gustavo Maia e cabeceou tirando tinta da trave de Marcelo Carné.

No entanto, o time pernambucano recuou e passou a sofrer com as investidas do Cuiabá. O meia Calebe deu trabalho para a marcação rubro-negra, aparecendo com perigo aos 10 minutos em cabeçada defendida por Thiago Couto e, aos 21, finalizando forte rente ao gol.

A pressão do Dourado quase surtiu efeito aos 22 minutos, quando Vinícius Peixoto arriscou de fora da área. O goleiro rubro-negro ainda desviou levemente antes de a bola carimbar a trave, salvando o time pernambucano.

Antes do intervalo, o Sport ainda teve a "bola do jogo" aos 36 minutos. Em nova jogada de Gustavo Maia, Zé Lucas apareceu livre na pequena área, mas cabeceou por cima do gol, desperdiçando a oportunidade de colocar o Leão em vantagem.

Na volta para a etapa final, o confronto apresentou um ritmo mais morno. O Sport tentou equilibrar as ações no meio-campo, mas encontrou dificuldades para assustar o adversário e criar jogadas de profundidade.

O cenário de sufoco retornou aos 24 minutos da segunda etapa, na chance mais clara da partida. Após cruzamento de Calebe, David Miguel cabeceou firme e obrigou Thiago Couto a operar um verdadeiro milagre na Arena Pantanal.

No rebote do lance, Vinícius Peixoto ainda mandou uma nova cabeçada na trave, assustando a retaguarda rubro-negra pela segunda vez na partida. Apesar do susto, a equipe pernambucana se fechou para segurar o ímpeto dos donos da casa e garantir o primeiro ponto do campeonato na estreia.

O próximo compromisso do Sport será na terça-feira (24), contra o Jacuipense, às 21h30, na Ilha do Retiro. A partida marca a estreia da equipe rubro-negra na Copa do Nordeste.

Ficha do jogo

Cuiabá 0

Marcelo Carné; Raylan (Nino Paraíba), Gabriel K., Vitor Mendes (Luís Soares) e Marlon; Raul, Calebe, Pepê (David Miguel); Lorenzo (Weverson), Vinicius Peixoto (Mateus Santos), Rodrigo Rodrigues. Técnico Eduardo Barros.

Sport 0

Thiago Couto; Augusto Pucci, Zé Marcos, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas (Dedé) e Yago Felipe (De Pena); Gustavo Maia (Clayson), Zé Roberto (Micael) e Iury Castilho (Lipão). Técnico: Roger Silva.

Local: Arena Pantanal (Cuiabá/MT)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Lehi Sousa Silva (ambos do DF)

Var: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Yago Felipe e Clayson (SPT); Gabriel K.(CUI)

Público: 3.211 torcedores

Renda: R$ 45.738,00

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