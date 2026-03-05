A- A+

Copa do Brasil Na estreia de Claudinei, Santa Cruz perde para Sousa nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil Tricolor só volta a entrar em campo em abril, quando estreia na Série C do Brasileiro diante do Itabaiana

O Santa Cruz está eliminado da Copa do Brasil 2026. Após empate sem gols no tempo normal, com o Sousa-PB, na noite desta quinta-feira (5), na Arena de Pernambuco, o Tricolor foi superado pelos paraibanos nos pênaltis, por 4x2, pela segunda fase da competição. O Dinossauro agora encara o CRB na próxima fase, enquanto o Tricolor terá um mês sem jogos até a estreia na Série C, diante do Itabaiana.

Os tricolores que compareceram à Arena de Pernambuco na véspera do feriado da Data Magna viram um Santa Cruz apático diante dos paraibanos, na estreia do treinador Claudinei Oliveira. Sobretudo no primeiro tempo. A Cobra Coral sequer ameaçou a meta defendida pelo goleiro Moisés e ainda perdeu Patrick Allan, com dores na posterior da coxa direita.

Bem postado defensivamente e apostando nos contra-ataques, o Sousa também pouco oferecia perigo. Ainda assim, a equipe de Paulo Foiani teve a melhor oportunidade dos 52 minutos jogados na etapa inicial. Aos 38 minutos, Mateuzinho finalizou à queima-roupa e Gabriel Souza fez grande intervenção.

Diante da impaciência da torcida coral, que chegou a vaiar o time ao longo da segunda etapa, o Santa seguia pecando na criação, mas teve boas chances para marcar. Ainda aos nove minutos, Willian Júnior chutou colocado e Moisés fez linda defesa. Ariel, em tentativa de fora da área, passou perto. Já Vitinho, aos 38 minutos, tentou cavar cara a cara com Moisés, mas parou em defesa do arqueiro paraibano.

O Sousa por pouco não chegou ao gol da vitória em lance despretencioso, aos 40 minutos. Bambam arriscou de muito longe e Gabriel Souza fez a defesa. Em seguida, o camisa 9 bateu da entrada da área e o goleiro tricolor teve que trabalhar novamente. Estreante da noite, Marquinhos teve a última boa chance pelo lado do Santa, em chute colocado e que saiu à esquerda da meta de Moisés.

Pênaltis

Nas penalidades, o Santa Cruz acabou sendo superado pelo clube paraibano. Willian Júnior e Marquinhos perderam pelo lado tricolor, enquanto o Sousa converteu suas quatro tentativas, vencendo por 4x2.

Ficha do jogo

Santa Cruz 0 (2)

Gabriel Souza; Israel, Eurico, William Alves e Pedro Costa (Matheus Vinícius); Wagner Balotelli (Gabriel Galhardo), Pedro Favela e Patrick Allan (Willian Júnior); Renato (Marquinhos), Eron (Ariel Nahuelpán) e Vitinho. Técnico: Claudinei Oliveira.

Sousa 0 (4)

Moisés; Iranilson, Yan Cristian, Marcelo Duarte e Abraão (Gilmar); Hebert, Diego Viana e Mateus Guimarães (Felipe Jacaré); Mateuzinho (Crystian), Kiko (Veraldo) e Matheus Bambu (Bambam). Técnico: Alessandro Telles.

Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

Assistentes: Jeydson Mandu e Jhon Gleyson (ambos MA)

Gols:

Cartões amarelos: Matheus Bambu, Gilmar, Moisés (SOU)

Público: 9.632 torcedores

Renda: R$ 266.990,00

