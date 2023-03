A- A+

Campeonato Pernambucano Na estreia de Conceição, Santa Cruz recebe o Central, no Arruda Tricolor precisa dos três pontos para seguir vivo no Estadual

Pressionado e de técnico novo. Assim o Santa Cruz entra em campo na tarde deste sábado (25). Às 16h30, a Cobra Coral recebe o Central, no estádio do Arruda, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Pernambucano. Passada a eliminação na fase de grupos da Copa do Nordeste e a demissão de Ranielle Ribeiro, o Tricolor volta suas atenções às rodadas finais do Estadual com Felipe Conceição no comando da equipe. Anunciado na sexta-feira (24), o treinador já estará na beira do gramado perante a Patativa.

Conceição chega ao Santa Cruz com o clube em má fase. São quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Além disso, o time necessita de bons resultados na sequência do Pernambucano para não correr riscos de ficar sem calendário em 2024. Atualmente, o clube soma 12 pontos e ocupa a 9ª colocação. Porém, para depender apenas de si, a equipe coral precisa das vitórias para avançar à segunda fase do certame. Adversário do Santa neste final de semana, por exemplo, o Central tem 14 pontos e está na 5ª posição com um jogo a mais na tabela.

Motivado com o desafio de dirigir o Tricolor, Conceição crê nos bons resultados e em voos maiores da equipe no Estadual. "Sabemos das dificuldades dos três jogos, três em uma semana, sabemos da importância de cada um. Sabemos do tamanho do Santa a nível nacional, e a classificação e a vitória nesses três jogos, para daí pensar no título do Pernambucano. É isso que está na minha mente, é isso que vai ser passado para os atletas. As adversidades a gente procura enfrentar de frente", enfatizou.

Ainda conhecendo os novos comandados, o treinador não deve promover tantas mudanças no time que vai iniciar o duelo com o Central. Uma provável modificação pode ser a entrada de Felipe Gedoz. O meia trabalhou com o técnico em 2021, durante a passagem de Conceição no Remo. Caso ele resolva acionar o jogador, Dayvid deve retornar ao banco de reservas.

Ficha técnica

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Ítalo Silva (Marcus Vinícius); Anderson Paulista, Arthur, Chiquinho e Felipe Gedoz; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Central

Alex; Edy, Áquila, Emerson Almeida e Adson; Douglas Carioca, Natan, Fernando Pires e Dhonata; Roninho e Leandro Costa. Técnico: Márcio Goiano.

Estádio: Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Deborah Cecília Cruz Correia

Assistentes: Bruno César Chaves Vieira e Michel Ferreira do Nascimento

Transmissão: TV Globo e Nosso Futebol.

