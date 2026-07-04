Na estreia de Dal Pozzo, Sport perde para o Criciúma e chega ao 5º jogo sem vencer na Série B
Gol da partida foi marcado por Waguininho, ainda no primeiro tempo
O Sport chegou a sua quinta partida consecutiva sem vencer na Série B ao ser superado pelo Criciúma por 1 a 0, no Majestoso, na tarde deste sábado (4). O jogo marcou a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo.
O gol da vitória dos donos da casa foi marcado por Waguininho, de cabeça, aos 29 minutos do primeiro tempo, coroando um início de jogo onde o Tigre pressionou intensamente. O time chegou a ter outro gol, também do camisa 13, mas foi anulado pelo VAR.
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Na etapa complementar, o panorama pouco mudou: o Leão seguiu com sérias dificuldades de criação, enquanto o clima de frustração dos atletas se refletiu em campo com 3 cartões amarelos por reclamações.
O Rubro-negro até tentou reagir na reta final, com finalizações de Felipinho e Perotti, mas não teve forças para evitar o revés.
Sem tempo para lamentações, o próximo desafio do Leão da Ilha será contra o Botafogo-SP, na sexta-feira (10), às 20h, na Ilha do Retiro, pela 16ª rodada da Séria B do Campeonato Brasileiro.
O jogo
Os primeiros minutos de jogo foram de pressão pelo lado do Tigre. Aos 10 minutos, Otero cruza com categoria e Marcelo Hermes cabeceia para Thiago Couto operar uma grande defesa.
Três minutos depois, Waguininho recebe um passe, deixa Benevenuto e Felipinho no chão, e finaliza com estilo, marcando um golaço no Majestoso. Após revisão do VAR, o gol do camisa 13 foi anulado por impedimento.
Pressionando a equipe pernambucana sem parar, o Tigre abriu o placar da partida aos 29’, com Waguininho, novamente. Willean Lepo cruza pela direita e o camisa 13 cabeceou sem dar chances para o goleiro rubro-negro.
Aos 38’, Waguininho faz o giro em Benevenuto, que cai acusando ter recebido uma cotovelada. Na sequência, o cruzamento pela esquerda chega em Willean Lepo que cabeceia, sozinho, na grande área. O prata da casa, Marcelo Ajul, evitou o segundo gol com um carrinho em cima da linha.
Segunda etapa
Aos 8' do segundo tempo, Barletta é desarmado no meio-campo, se irrita com a não marcação de falta, joga a bola no chão e recebe uma advertência do árbitro, que já havia dado um cartão amarelo ao camisa 30 por reclamação.
O Sport segue sem conseguir chegar com perigo ao gol do Criciúma, aos 20’.
Aos 23 minutos, mais uma boa chegada do Tigre. Willean Lepo faz um bom cruzamento pela esquerda e encontra Fellipe Mateus, que se joga na bola para finalizar, mas ela ficou pela esquerda da meta rubro-negra.
Após uma tabela com Iury Castilho, Felipinho arranca com liberdade pelo lado esquerdo, invade a área e chuta. A finalização rasteira foi defendida pelo goleiro Airton, aos 26’.
Aos 34’, Barletta sobe e aciona Perotti pelo meio, que fica sem ângulo devido ao carrinho da marcação, e finaliza para fora.
Ficha técnica
Criciúma 1
Airton; César Martins (Bruno Alves), Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Gui Lobo (Cauê), Thiaguinho (Jean Irmer) e Marcelo Hermes; Otero (Jhonata Robert), Waguininho (Romarinho) e Fellipe Mateus. Técnico: Eduardo Baptista.
Sport 0
Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Ajul (Marlon Douglas), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Pedro Martins (Fábio Matheus), Biel (Yago Felipe); Carlos de Pena (Iury Castilho), Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Local: Heriberto Hülse (Criciúma/SC)
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)
Gol: Waguininho, aos 29 do 1T. (CRI);
Cartões amarelos: Thiaguinho, Waguininho, César Martins, Jean Irmer (CRI); Benevenuto, Pedro Martins, Chrystian Barletta (SPT)
Público: 11.047
Renda: R$ 220.280