Na estreia de Diniz, Brasil goleia Bolívia em noite de recorde para Neymar

Sem sustos e com uma boa impressão. Assim foi a estreia do técnico Fernando Diniz no comando da Seleção Brasileira, na noite desta sexta-feira (8), no Mangueirão, em Belém. Em confronto válido pela 1ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil goleou a Bolívia, por 5x1. Autor do quarto e quinto gol, Neymar ultrapassou Pelé como maior artilheiro da Seleção, chegando aos 79 gols. Na terça-feira (12), a equipe verde-amarela volta a entrar em campo. Desta vez, visita o Peru, no estádio Nacional de Lima, às 23h.

