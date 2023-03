A- A+

SANTA CRUZ Na estreia de Felipe Conceição, Santa se impõe em casa e ganha do Central O tricolor do Arruda precisava do placar para seguir vivo no Campeonato Pernambucano

Na tarde deste sábado (25), o Santa Cruz recebeu o Central no Arruda, pela 12° rodada do Campeonato Pernambucano, e ganhou por 3 a 1. Precisando do resultado para não ficar sem o calendário das competições nacionais em 2024, a Cobra Coral não tomou conhecimento do time Caruaruense e ganhou com propriedade em casa, para um público de um pouco mais de três mil presentes.

O Santa de Felipe Conceição, agora técnico do clube Coral, contratado depois da saída de Ranielle Ribeiro, chega a 15 pontos e fica com a 5° posição, entrando assim no G-6 do Campeonato Pernambucano. Agora, o tricolor do Arruda enfrenta o Íbis na próxima terça-feira (29), às 20h30, também no José do Rego Maciel.

O JOGO

O Santa de Felipe Conceição começou o jogo com uma certa intensidade, até porque precisava do placar para conseguir calendário para o ano que vem.

Antes do primeiro gol, o Santa chegou algumas vezes com perigo. Primeiro com Alemão, depois da cobrança de escanteio e um bate rebate na entrada da área, a bola sobrou nos pés do zagueiro, que finalizou com perigo na meta do goleiro Alex. Logo na sequência Lucas Silva fez uma boa jogada e cruzou para o meio da área. Chiquinho tocou de primeira, mas Alex, bom posicionado, fez a defesa.

O poderio ofensivo do Santa surtiu efeito. Aos 15 minutos, Pìpico chutou forte da entrada da área e, contando com a falha do goleiro Alex, balançou a rede e abriu o placar no Arruda.

Depois do gol, o clube Caruaruense começou a sair para o jogo, para buscar o empate. Com isso, deu alguns espaços pro Santa, que, aos 29 minutos, chegou a fazer o segundo, mas foi anulado por impedimento. Pipico recebeu boa bola de Chiquinho, que ajeitou para Gedoz chutar forte de fora da área. Alex, de novo, falha no lance, mas a arbitragem pegou impedimento (que não existiu) na jogada.

Quando o primeiro tempo estava perto de acabar, o Santa conseguiu ampliar o placar, e mais uma vez contando com a falha do goleiro Alex, que não estava numa bela tarde. Depois do escanteio de Chiquinho, a bola sobrou na entrada da área para Ítalo Melo que, de bate pronto, finalizou para o fundo das redes do goleiro do Central, que chegou a tocar na bola, mas não foi suficiente para a bola não entrar.

No segundo tempo, o Santa baixou mais suas linhas, dando espaço para o Central, que rondou bastante a área do tricolor, e até conseguiu chegar, mas sem tanta efetividade.

Tanto que aos 26 minutos, o clube alvinegro fez o seu gol, mas o tento foi marcado contra. Edy fez boa jogada, cruzou para a área e o zagueiro do Santa, Ítalo Melo, tentou tirar a bola, mas pegou errado e a bola morreu no fundo da rede do goleiro Michael.

No momento que o Central esboçava uma reação, foi nas “mãos” do próprio jogador do time alvinegro que o Santa matou o jogo. Num chute de fora da área de Anderson Ceará, o goleiro Alex falha, mais uma vez, espalma a bola nos pés de Jadson que só fez empurrar a bola para o fundo das redes, decretando assim a vitória por 3 a 1 do tricolor do Arruda.

UM MINUTO DE SILÊNCIO

Antes do apito inicial, foi concedido um minuto de silêncio para Severino da Silva Romão, torcedor ilustre do Santa Cruz, e Rodrigo Colaço, Radialista Pernambucano.



