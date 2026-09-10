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Série B Sport passa pela Ponte Preta na estreia de Soso e encurta distância para G-6 da Série B Leão não teve dificuldades para derrotar a equipe paulista, na noite desta quinta-feira (10), na Ilha do Retiro

Na estreia de Mariano Soso, o Sport fez o dever de casa e voltou a vencer na Série B. Na noite desta quinta-feira (10), o Leão foi amplamente superior e venceu a lanterna Ponte Preta, por 2x0, na Ilha do Retiro. O resultado manteve o Rubro-negro na nona colocação em que iniciou a 27ª rodada. Agora, porém, o time pernambucano chegou aos 41 pontos e encurtou para dois pontos a distância para o Operário-PR, equipe que abre o G-6.

Diante da frágil equipe da Ponte Preta, o Sport foi dominante durante todo o primeiro tempo. A vantagem por dois gols poderia ter sido maior, caso o Rubro-negro fosse mais assertivo nas finalizações.

Antes de abrir o placar, o Leão já tinha ficado perto do gol em tentativas de Diego Hernández. Aos 25 minutos, porém, Marcelo Benevenuto mandou na área e Marcelo Ajul tocou por cima do goleiro. A bola bateu no travessão, voltou no zagueiro Diego Leão e entrou.

Com Mariano Soso bastante enérgico à beira do gramado, o Sport seguia em cima e ampliou dez minutos mais tarde. Biel sofreu pisão de Lucas Cunha na área e o árbitro deu pênalti com auxílio do VAR. Na cobrança, Chrystian Barletta deslocou o goleiro e ampliou.

Acionado no lugar de Juan Alano, que deixou o campo com dor no tornozelo, Carlos de Pena parou no travessão. A Ponte, por outro lado, marcou com Diego Leão, mas foi marcado impedimento no lance.

Apesar do pouco tempo de trabalho de Mariano Soso, foi possível ver algumas características da filosofia do técnico neste seu primeiro jogo, sobretudo na parte ofensiva, com muita tabela e aproximação entre os homens de frente.

Antes dos dez minutos do segundo tempo, foram pelo menos três chegadas desta forma por parte do Sport. Na melhor delas, Perotti recebeu de Barletta e finalizou para boa defesa de Vinícius Ferrari. Destaque nesta quinta, o autor do segundo gol quase fez mais um, aos 17 minutos, mas viu o goleiro salvar os paulistas.

Afundada na zona de rebaixamento e sem nada a perder na competição, a Ponte pouco incomodou a meta de Thiago Couto. Miguel, de cabeça, parou no arqueiro leonino, enquanto David da Hora, no final, acertou o travessão do camisa 26 rubro-negro.

Ficha técnica

Sport 2

Thiago Couto; Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Kayky e Edson Lucas; Zé Gabriel (Willian Oliveira), Biel (Patrick de Paula) e Juan Alano (Carlos de Pena); Diego Hernández (Fernando Sobral), Chrystian Barletta e Perotti (Dudu Teodora). Técnico: Mariano Soso.

Ponte Preta 0

Vinícius Ferrari; Júlio (Gustavo Telles), Diego Leão, Gustavo Almeida e Lucas Cunha; Matheus Souza, André Lima, Murilo (Damião) e Danilo Barcelos (Juan Rodrigues); Miguel (Thevyn) e David da Hora (Vitor Ribeiro). Técnico: Gilson Kleina.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues (ambos do CE)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Gols: Diego Leão (contra), aos 25' e Chrystian Barletta, aos 35' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Edson Lucas, Willian Oliveira (SPT); Matheus Souza, Lucas Cunha (PON)

Público: 14.827 torcedores

Renda: R$ 326.574,00

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