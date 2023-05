Na estreia de Martelotte, Retrô conquista empate nos minutos finais

A- A+

Após largar nas duas primeiras rodadas com empates, a diretoria do Retrô optou pela troca de comando técnico e trouxe o velho conhecido do torcedor pernambucano, Marcelo Martelotte, com passagens pelos três grandes clubes da capital. Contudo, a mudança não trouxe o resultado imediato. Jogando fora de casa, o time pernambucano empatou diante do Bahia de Feira, pelo placar de 1x1, fora de casa. Fênix amarga três empates em três jogos disputados na Série D.

O primeiro gol da partida saiu para a equipe da casa. Kesley, aos 42 minutos do primeiro tempo abriu o placar para os baianos. Já no segundo tempo, o Retrô conseguiu evitar a derrota nos últimos minutos, aos 43, Luisinho pôs a igualdade no marcador.

A Fênix não sabe o que é vencer desde oito de abril, quando derrotou o Salgueiro na semifinal do Estadual. Desde então, foram duas derrotas para o Sport nas finais e três empates seguidos na Série D, todos pelo mesmo placar de 1x1.

O azulão volta a campo no próximo sábado (27), Às 17h, na Arena de Pernambuco, diante Atlético de Alagoinhas. A equipe de Camaragibe é a atual sétima colocada com três pontos, à frente apenas do próprio Atlético, que ainda joga neste domingo (21).

