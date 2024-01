A- A+

Campeonato Pernambucano Na estreia do Pernambucano, Fernandinho brilha e Retrô goleia o Porto, na Arena Camisa 10 da Fênix participou de três gols da Fênix diante do Gavião

Embalado pela classificação na Pré-Copa do Nordeste, o Retrô estreou com vitória no Campeonato Pernambucano 2024. Em confronto realizado na noite desta quarta-feira (10), 1.545 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco para acompanhar a Fênix golear o Porto, pelo placar de 4x0, e conquistar os primeiros pontos na competição.

Favorito no confronto, o Retrô dominou as ações diante do jovem time do Porto, apesar da primeira chegada ter sido dos caruaruenses com Wilsinho, aos nove do primeiro tempo. Quatro minutos mais tarde, entretanto, a qualidade técnica falou mais alto. Fernandinho cruzou rasteiro e Giva abriu o placar.

O camisa 9, inclusive, quase deixou sua marca novamente na sequência. Aos 31 minutos, Edson cobrou escanteio e Giva cabeceou firme, mas acertou a trave do goleiro João Ciriaco.

Na etapa complementar, sem dar chances para qualquer reação adversária, o Retrô encaminhou o resultado positivo com seu principal jogador até aqui em 2024. Autor do gol contra o Confiança e responsável por assistir Giva perante o Porto, Fernandinho começou a brilhar para valer aos quatro minutos.

Primeiro, o camisa 10 recebeu pelo meio, ajeitou para a perna esquerda e finalizou de fora da área, contando com a contribuição de João Ciriaco. Aos 18, ele fez bela jogada individual deixando três marcadores para trás e tocou na saída do goleiro para ampliar.

Aos 34 jogados, Renato Henrique cobrou falta para a área e Guilherme Paraíba, de cabeça, transformou a vitória em goleada, dando números finais ao confronto.

