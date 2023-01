"Na Europa meu trabalho se encerrou", garante CR7 ao ser apresentado ao Al-Nassr

A- A+

O astro Cristiano Ronaldo garantiu que seu ciclo no futebol europeu chegou ao fim esta terça-feira durante a cerimônia de apresentação diante dos torcedores do Al-Nassr, clube saudita com o qual o craque português assinou até 2025 por um salário estimado em 200 milhões de euros (211 milhões de dolares).

"Na Europa o meu trabalho se encerrou, ganhei tudo, joguei nos clubes mais importantes", declarou o jogador português em coletiva de imprensa, acrescentando que já recebeu inúmeras ofertas de clubes europeus e até do Brasil, mas deu sua "palavra" aos dirigentes de seu novo clube e quis aproveitar a "oportunidade" de jogar no Oriente Médio.

Impecavelmente vestido de terno escuro, camisa branca e gravata azul-celeste, Ronaldo, de 37 anos, voltou a exibir seu famoso ego: "Sou um jogador único. É bom vir para cá. Lá (na Europa) quebrei todos os recordes e quero quebrar alguns recordes aqui", disse o português a repórteres no Mrsool Park Stadium, local onde seu novo clube costuma jogar.

"Vim aqui para ganhar, para jogar, para desfrutar, para fazer parte do sucesso deste país e da cultura deste país", acrescentou Ronaldo, que garantiu ter optado pela oferta do clube saudita, recusando "inúmeras" propostas que lhe chegavam não só da Europa, mas também "do Brasil, da Austrália, dos Estados Unidos e até de Portugal".

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro acertou a rescisão do contrato com o Manchester United em novembro, pouco antes do início da Copa do Mundo do Catar, na qual, como capitão de Portugal, chegou às quartas de final, sendo eliminado pelo Marrocos.

Ronaldo, que detém o recorde de gols marcados na Liga dos Campeões e é o maior artilheiro de todos os tempos entre seleções, garantiu que o futebol mudou muito nos últimos vinte anos, citando a recente vitória da Arábia Saudita na Copa do Mundo sobre a Argentina, seleção que acabou levando o título.

"Para mim, vir para a Arábia Saudita não é o fim da minha carreira. E, para ser sincero, não me importo nem um pouco com o que as pessoas possam dizer", insistiu.

