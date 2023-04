A- A+

Copa do Brasil Na Ilha lotada, Sport derrota Coritiba e carimba ida às oitavas da Copa do Brasil Leão volta a figurar entre os 16 melhores times da competição após seis anos

O Sport segue na Copa do Brasil. Após quatro anos de vexames sendo eliminado de forma precoce do mata-mata nacional, o Leão venceu o Coritiba na noite desta quarta-feira (26). Depois do empate em 3x3, no Couto Pereira, pelo duelo de ida, o Rubro-negro derrotou os paranaenses, por 2x0, na Ilha do Retiro com 23.105 torcedores e garantiu vaga nas oitavas de final do certame depois de seis anos. O time da Praça da Bandeira ainda embolsou R$ 3,3 milhões como premiação pela classificação. Os gols da vitória foram marcados por Ewerthon e Wanderson, em mais uma partida de brilho de Luciano Juba, que contribuiu com duas assistências. O próximo adversário dos pernambucanos será conhecido através de sorteio realizado pela CBF, na próxima terça-feira, na sede da entidade no Rio de Janeiro.

Antes mesmo da partida começar, havia uma preocupação em relação ao estado do gramado da Ilha do Retiro. No início do dia, fortes chuvas atingiram o Grande Recife, castigando a casa rubro-negra. No entanto, com a melhora do tempo, o campo teve condições de receber o duelo.

O jogo

Com a bola rolando, um Sport cheio de mudanças teve um início arrasador perante o Coxa-Branca. Como de costume quando atua sob seu domínio, o Leão impôs um ritmo forte, no intuito de desestabilizar o adversário e abrir o placar. Logo aos três minutos jogados, o objetivo foi alcançado. Em blitz ofensiva, Juba cruzou da esquerda e Ewerthon apareceu no meio da área para desviar para o fundo do gol.

Buscando não acusar o golpe, o Coritiba aos poucos foi se encontrando dentro de campo, e chegou a ter uma posse de bola maior que a dos donos da casa. No entanto, sem ameaçar a meta de Renan, viu o Sport perder duas grandes oportunidades. Primeiro, Juba, de frente, mandou para fora. Em seguida, Vagner Love ficou perto de ampliar o placar na reta final do primeiro tempo. O camisa 9 foi lançado na área e tentou de voleio antes da chegada de Gabriel, mas a bola saiu por cima da meta alviverde.

Wanderson entra e decide

Sem Labandeira, baixa por um mês por conta de trauma no joelho, além de Eduardo e Edinho, ausências por desgaste físico, o Sport voltou para o segundo tempo sem modificações. Estreando no comando técnico do Coritiba, Antônio Carlos Zago também optou por voltar com o time que iniciou a partida, após corrigir os erros no intervalo. Atrás no placar e com a necessidade de balançar as redes, o time paranaense, inclusive, passou a tomar conta das ações da partida. Mas, ineficiente no último terço do campo, voltou a ser castigado pelo Leão.

Bem postado defensivamente, o Sport buscava os contra-ataques para tentar assustar o Coritiba. Aos 25 minutos, em jogada construída por Vagner Love, o Rubro-negro voltou a fazer a festa da torcida. O camisa 9 lançou Juba na esquerda e o prata da casa cruzou medida para Wanderson, que acabara de entrar no jogo, ampliar de cabeça e garantir a vitória leonina.

Ficha do jogo

Sport 2

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Cariús); Pedro Martins (Ronaldo), Fabinho e Jorginho (Gabriel Santos); Paulinho (Wanderson), Luciano Juba e Vagner Love (Matheus Vargas). Técnico: Enderson Moreira.

Coritiba 0

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís (Liziero); Trindade, Willian Farias (Bruno Gomes) e Jamerson (William Pottker); Kaio César, Alef Manga (Zé Roberto) e Rodrigo Pinho (Boschilia). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA/RS)

Gols: Ewerthon, aos 3’ do 1T, Wanderson, aos 25’ do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Jamerson, Kaio César (CFC)

Público: 23.105 torcedores

Renda: R$ 449.420,00

