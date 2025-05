Na lanterna da Série A, Sport repete jejum de vitórias de 2018

A- A+

Com a derrota por 2x0 para o Ceará, no Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport chegou ao 11º jogo consecutivo sem vitórias em 2025, ocupando a lanterna, com apenas dois pontos. Um jejum que não acontecia desde 2018, ano em que o Leão terminou rebaixado à Série B.





Há sete anos, o Sport iniciou a sequência de tropeços com uma derrota por 3x2 para o Vasco. Depois, empate sem gols diante do Grêmio. A situação foi piorando com os tropeços perante Ceará (1x0), Fluminense (2x1), Vitória (1x0), Flamengo (4x1).

Continuando a sequência, o Sport empatou em 1x1 com a Chapecoense e depois perdeu para São Paulo (3x1), Santos (3x0), América-MG (2x0) e Botafogo (2x0). O jejum acabou apenas ao ganhar por 1x0 do Paraná, no Recife. Todos os jogos foram pela Série A. No final do ano, o Leão terminou rebaixado, na 18ª posição, com 39 pontos.

O período de jejum de vitórias do Sport durou quase três meses. Em 2025, a marca já vai superar dois meses. O Leão não ganha desde 22 de março, pelo duelo de ida da final do Campeonato Pernambucano, por 3x2, para o Retrô, na Arena de Pernambuco.

De lá para cá, o perdeu por 1x0 para o Altos-PI, na Copa do Nordeste, e por 2x1 para o Retrô, na final do Pernambucano - o Leão foi campeão nas penalidades. Na Série A, a equipe ainda não venceu. Nas nove rodadas disputadas, os rubro-negros empataram duas vezes (contra São Paulo e Fortaleza) e perderam sete (para Palmeiras, Corinthians, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, RB Bragantino e Ceará).

"Precisamos de vitórias. Isso traz confiança e é muito mais fácil trabalhar com vitórias do que com outro resultado. Temos de trabalhar para vencer e dar essa confiança para prosseguir o campeonato", afirmou o técnico do Sport, António Oliveira.

“A equipe tem muita dificuldade na defesa de cruzamento e muitas situações de controle de profundidade. Tem de claramente parar de errar individualmente para não pôr em causa tudo aquilo que é uma estratégia delineada desde o primeiro ao último minuto”, completou o treinador. O próximo jogo do Sport é domingo (25), contra o Internacional, na Ilha do Retiro.



Comparação

Na Série A 2011, após a nona rodada, o Athletico tinha os mesmos dois pontos que o Sport possui em 2025. O Furacão também possuía o mesmo saldo de gols (-12), com a diferença que marcaram dois gols e sofreram 14, enquanto o Leão fez quatro e tomou 16. Ao fim da competição, os paranaenses foram rebaixados com 41 pontos, na 17ª colocação.

Dona da pior campanha na história dos pontos corridos do Brasileirão, a Chapecoense, que somou apenas 15 em 2021, tinha uma pontuação superior a do Sport no recorte após nove rodadas. À época, no período, os catarinenses tinham quatro pontos.

