Futebol Na lista de melhores mandantes da Série C, Náutico enfrentará melhor visitante do torneio Amazonas, adversário do Timbu na quarta (28), nos Aflitos, somou 10 dos 15 pontos que fez longe dos seus domínios

Com três vitórias e um empate jogando em casa na Série C, o Náutico é um dos melhores mandantes, tendo somado 10 pontos em casa até o momento. O Timbu está atrás de Paysandu e Operário, que conseguiram 11 cada, além de Volta Redonda, que obteve 12. Para atingir o topo dessa estatística, os pernambucanos precisam fazer valer o mando de campo e derrotar o Amazonas, nesta quarta (28), nos Aflitos, pela 10ª rodada da competição. O problema é que o adversário não costuma ser presa fácil jogando longe dos seus domínios.

Líder da competição, o Amazonas é o melhor visitante, com três vitórias, um empate e uma derrota - aproveitamento de 66,6%. O Náutico é o sexto colocado do torneio, com 15.

“Sabemos das dificuldades. Eles não são líderes à toa. O futebol hoje não tem mais camisa, mas sim desempenho e resultado. Eles têm uma campanha sólida. São os melhores visitantes do campeonato e nós somos um dos melhores mandantes. Será um grande jogo. Eles têm o artilheiro, que é Sassá (com 11 gols), e não podemos bobear. Precisamos de equilíbrio e imposição para conquistar o resultado, seguindo a busca pela classificação”, declarou o técnico Fernando Marchiori.

O treinador também elogiou a chegada do mais novo contratado do Náutico, o centroavante Jeam, que chega para suprir a saída de Júlio, emprestado ao Maringá-PR. “Jeam, como Berguinho e Elton, vai nos ajudar bastante. O executivo (Gustavo Cartaxo) e o pessoal da análise pesquisaram e trouxeram. Era um dos artilheiros da Série D. O mercado estava bem escasso nessa posição. É um menino com bons números e esperamos que ele tenha essa felicidade aqui também”, apontou.

