Promessas Na neve da Sérvia, jovens talentos pernambucanos do esporte brilham no Mundial Escolar Os atletas de 12 a 14 anos não se intimidaram com o frio europeu e conquistaram 10 medalhas ao longo da competição, que ocorreu na cidade de Zlatibor

A muitos quilômetros de casa, seis atletas de Pernambuco, com idades entre 12 e 14 anos, fizeram história na Gymnasiade U15, o Mundial Escolar Sub-15, que aconteceu em Zlatibor, cidade do interior da Sérvia, entre os dias 4 e 14 de abril.

As promessas pernambucanas conquistaram dez medalhas ao todo na competição, sendo cinco de ouro e cinco de prata.

O grupo, que conta com três campeões mundiais como o nadador Leonardo Santos, que conquistou duas medalhas de ouro e duas de prata, além de ter batido o recorde mundial nos 50 metros peito, com um tempo de 30 segundos.

Para ele, uma das melhores partes foi entrar em contato com a neve: “Moro perto da praia, aí cheguei lá e vi aquele negócio branco cobrindo o chão. Oxe! Eu me joguei na neve sem pensar duas vezes. Foi incrível. Além da medalha, vou lembrar disso e de todas as trocas que fiz com pessoas de vários lugares do mundo”, contou.

Um dos desafios enfrentados pelo grupo de atletas pernambucanos foi a neve de Zlatibor, cidade do interior da Sérvia | Foto: Moema Costa/ CBDE

Os atletas Laryssa Vitória e Deivid Barros também foram destaque na competição. Ela é velocista e foi a mais rápida nos 100m e 400m rasos. Ela também ganhou a prata no salto em distância.

Já Deivid faturou a medalha dourada no lançamento de dados e duas prateadas no lançamento de disco e no arremesso de peso.

A jovem mencionou os desafios com a comunicação durante o campeonato: "E para falar com as pessoas? Eu não sei inglês, então era com ajuda do celular e da mímica mesmo. Foi difícil, mas aprendi muito e fiz até alguns amigos de outros esportes e de outros países”, contou.

Leonardo e Laryssa participaram, na tarde da última terça-feira (15), de uma homenagem promovida pelo Governo de Pernambuco no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Os dois talentos de 14 anos se reuniram com a secretária estadual de esportes, Ivete Lacerda, e com o presidente da Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (FEDEPE), Ricardo Rocha. O evento também contou com a presença de Ismael Marques, técnico do campeonato, e os pais dos atletas.

Durante a cerimônia, os jovens receberam passagens aéreas por meio do programa Passaporte Esportivo. Leonardo e seu treinador, Fernando Martinez, receberam passagens para Uberlândia/MG, para disputar o Campeonato Brasileiro Juvenil entre os dias 27 e 31 de maio. Já Laryssa vai embarcar para São Paulo em outubro para participar do Campeonato Brasileiro Paralímpico de Atletismo Sub-17.

“O Passaporte Esportivo é um benefício que pode ser solicitado por qualquer atleta pernambucano. Basta enviar um ofício ao setor de Incentivo da Secretaria pelo e-mail [email protected] , afirmou a secretária de Esportes, Ivete Lacerda.

Ela complementa dizendo que “a nossa equipe avalia cada pedido com base na relevância da competição e nos critérios técnicos. Esses resultados no Mundial e a entrega dessas passagens nos mostra a importância das políticas públicas saírem do papel para chegar de fato a quem mais precisa”.

Já Deivid, natural de Petrolina, foi recebido com festa no aeroporto e na Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, localizada na zona rural de Petrolina. A chegada à escola foi marcada por uma emocionante homenagem de colegas e professores, que prepararam um corredor humano e cartazes para receber o campeão.

Os três são beneficiados pelo Bolsa Atleta 2025, programa de incentivo ao esporte do Governo de Pernambuco. Juntos, os pernambucanos ajudaram o Brasil a garantir o 3º lugar no ranking geral da competição na Sérvia.

