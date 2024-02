A- A+

Pré-Olímpico Na primeira rodada do Pré-Olímpico de Basquete feminino, Brasil cai para Austrália No Ginásio do Mangueirinho, em Belém, o placar foi de 60x55

Lutando por uma vaga olímpica, em Belém, na Arena Guilherme Paraense, o Brasil estreou com derrota para a Austrália no Pré-Olímpico de Basquete feminino. Apesar de muita entrega durante a partida e de chegar a liderar o marcador no início do último quarto, a seleção caiu pelo placar de 60x55.

Agora o time comandado por José Neto precisa se recuperar rapidamente e já pensar no confronto diante da Sérvia, no mesmo ginásio, às 20h, no próximo sábado (10). Uma nova derrota encerra o sonho brasileiro e ainda colocaria uma marca negativa para a seleção feminina de basquete, que nunca ficou dois Jogos Olímpicos - consecutivos - sem disputar, já que também não esteve em Tóquio 2021.

O confronto com as australianas começou bastante equilibrado, com o Brasil se mostrando bem na defesa. O detalhe que foi à favor das adversárias foram os rebotes, principalmente os ofensivos. Terminado os dez primeiros minutos de jogo, as australianas venciam por 19x16.

Mas as coisas ficaram mais complicadas no segundo quarto. As brasileiras sentiram mais a dificuldade de enfrentar a forte defesa das oponentes e passaram a errar na hora das escolhas dos arremessos. A vantagem subiu para dez pontos, com as equipes indo ao intervalo por 33x23.

Na volta para as etapas finais, o Brasil se acertou e diminuiu bem a vantagem. Com quatro cestas de três, a seleção terminou o terceiro quarto apenas dois pontos atrás, por 49x47. O bom momento persistiu até os primeiros minutos do último e decisivo quarto, com as brasileiras se mantendo na vantegem por alguns minutos. Mas, o time voltou a cair de produção e deixou a Austrália retomar a liderança do placar e não teve forças de encostar novamente.

O Brasil volta à quadra no sábado, às 20h (horário de Brasília), para enfrentar a Sérvia. No mesmo dia, às 17h, confronto de quem venceu na primeira rodada, a Austrália pega a Alemanha - que venceu a Sérvia por 73x66.

