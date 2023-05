Na prorrogação, Sevilla bate Juventus e vai à mais uma final de Europa League

A- A+

Após o empate em 1 a 1 no tempo normal (mesmo placar do jogo de ida em Turim, na semana passada), um gol do argentino Erik Lamela no primeiro tempo da prorrogação deu a vitória por 2 a 1, nesta quinta-feira (18), ao Sevilla sobre a Juventus e a classificação para a final da Liga Europa.

O sérvio Dusan Vlahovic, que tinha acabado de entrar no lugar de Moise Kean, abriu o placar para a Juve (65'), mas o meia Suso deixou tudo igual minutos depois (71') no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

O time espanhol, que desde a chegada do técnico José Luis Mendilibar somou oito vitórias nos últimos 12 jogos, volta à final da Liga Europa depois de três anos, quando conquistou seu sexto título do torneio sobre a Inter de Milão.

Apoiado pela torcida, o Sevilla começou melhor na partida, mas curiosamente a Juventus teve a a primeira grande chance de marcar, em uma cabeçada de Federico Gatti que parou na boa defesa do goleiro marroquino Bono (15').

Mas os anfitriões responderam rapidamente com o argentino Lucas Ocampos, que também de cabeça deu trabalho para o goleiro da Juve, o polonês Wojciech Szczesny (24').

Três minutos depois, o francês Adrien Rabiot fez grande passe e deixou Ángel Di María cara a cara com Bono, mas o argentino bateu para fora.

Antes do intervalo, a Juventus quase abriu o placar em um chute cruzado de Moise Kean que tocou no pé da trave direita (33').

No segundo tempo, o time italiano continuou pressionando e chegou com perigo em uma finalização de Rabiot (55') e uma cabeçada do brasileiro Bremer (57').

Pouco depois, a Juve finalmente abriu o placar com Vlahovic, que invadiu a área passando por dois adversários e tocou de esquerda na saída do goleiro (65').

Mas o Sevilla chegou ao empate após seis minutos em um belo chute de fora da área do meia Suso, que havia entrado no lugar de Óliver Torres.

O gol abriu caminho para a vitória, já que na prorrogação Lamela aproveitou cruzamento da esquerda de Bryan Gil para marcar de cabeça e levar o Sevilla a sua sétima final de Liga Europa.

"É uma noite que vou lembrar para sempre. É algo incrível jogar aqui, diante desta torcida", disse o jogador argentino depois da partida.

