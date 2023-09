Na reestreia de Diego Souza, camisa 87 marca sobre ABC e coloca Sport na liderança da Série B

A- A+

Reestreia dos sonhos para a torcida e para Diego Souza. O Sport caminhava para mais um tropeço na Série B, mas voltou a vencer na competição nacional. Com gol do Embaixador de 87 no fim do confronto, no Frasqueirão, em Natal, o Leão venceu o ABC, por 1x0, nesta sexta-feira (15), pela 28ª rodada. O resultado encerrou uma sequência de cinco jogos seguidos sem vencer do Rubro-negro na competição e, de quebra, levou os pernambucanos à liderança, agora com 50 pontos.

Neste domingo, o Vitória recebe o Avaí, às 18h, no Barradão e pode recuperar a primeira colocação. O clube baiano soma 49 pontos.

O jogo

Apesar de se encontrarem em lugares opostos na tabela, ABC e Sport fizeram um primeiro tempo digno da campanha de ambos nos últimos jogos. Antes da bola rolar no Frasqueirão, eram três empates e duas vitórias nas cinco rodadas anteriores para os dois times.

O 0x0 no placar esteve longe de empolgar quem acompanhou a partida, seja in loco ou no conforto de casa. Mesmo com o retorno de peças importantes, o Sport pouco levou perigo e foi para o intervalo sem acertar a baliza de Michael, ex-Santa Cruz. Sem criação, o Rubro-negro apostava nas bolas alçadas na área, mas sem sucesso.

A principal investida leonina aconteceu já no fim da etapa inicial. Rosales limpou a marcação e cruzou. Depois de Peglow não acertar a cabeçada, Felipinho tocou para trás, mas Jorginho não conseguiu finalizar após carrinho de Alemão. O Elefante, por sua vez, viu Denis defender chute de Ramon, aos 25, sem dificuldades.

Na etapa complementar, Enderson optou por voltar sem modificações. O ritmo rubro-negro aumentou, mas a falta de eficiência ditava a tônica da noite. Em mais uma chegada pelo lado, Peglow teve a melhor chance pernambucana. Aos 11, recebeu de Jorginho e isolou cara a cara com Michael.

Reestreia dos sonhos

O relógio marcava 23 do segundo tempo quando Diego Souza entrou em campo para reestrear com a camisa rubro-negra. Depois de quase seis meses sem atuar, o camisa 87 foi acionado na função de centroavante e foi determinante para a equipe sair com os três pontos. O Embaixador precisou de apenas uma bola para dar os três pontos ao Leão. Aos 44, aproveitou cruzamento de Rosales para estufar as redes e dar números finais ao encontro.

Homenagem à Dona Maria

Dona Maria José entrou em campo com o Sport, em Natal. Em um patch com sua imagem, a data de nascimento e o símbolo do infinito, o clube rubro-negro prestou mais uma homenagem à ela, que em vida foi um símbolo de resistência nas arquibancadas do estádio da Ilha do Retiro. A torcedora ilustre faleceu no último dia 10, em decorrência de um câncer.

Confusão em Natal

No pré-jogo entre ABC e Sport, a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PMRN) precisou ser acionada para conter a violência espalhada aos arredores do estádio. Bombas foram usadas pelos agentes, que também dispararam tiros contra os torcedores da torcida organizada do time mandante, por jogarem pedras contra o efetivo. Também houve registros de confusão e tumulto na extensão da BR-453, conhecida popularmente como "Rota do Sol".

Ficha do jogo

ABC 0

Michael; Alemão (Geovane), Afonso (Andrey), Fabrício e Jhonnathan; Ramon, Nathan Melo e Thonny Anderson (Matheus Anjos); Paulo Sérgio, Fábio Lima (Habraão) e Anderson Cordeiro (Welliton). Técnico: Argel Fuchs.

Sport 1

Denis; Eduardo (Roberto Rosales), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Felipe (Ronaldo Henrique) e Jorginho (Diego Souza); Labandeira (Alan Ruiz), Peglow (Edinho) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Frasqueirão (Natal/RN)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Diego Souza, aos 44' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Thonny Anderson, Fábio Costa, Jhonnathan (ABC); Roberto Rosales (SPT)

