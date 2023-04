A- A+

Basquete Na reta final da fase de classificação da NBA; saiba onde assistir os jogos desta quinta-feira (6) Heat x 76ers e Nuggets x Suns são as partidas de destaque do dia no basquete norte-americano

Faltando menos de uma semana para o fim da temporada regular, cada vitória conta demais na definição dos classificados. Nesta quinta-feira (6), o Philadelphia 76ers, já garantido na etapa seguinte, recebe o Miami Heat, que ainda busca uma vaga direta nos playoffs no leste, às 20h30. Já no oeste, às 23h, os líderes Denver Nuggets visitam o Phoenix Suns, também já na próxima fase da campeonato. Ambas as partidas serão transmitidas pelo streaming da Amazon Prime.

- Philadelphia 76ers x Miami Heat - 20h30

No Wells Fargo Center, em Philadelphia, os 76ers (3º) de Joel Embiid, líder na corrida pelo prêmio de MVP da temporada regular, recebem o Miami Heat (7º). A equipe da Flórida ainda está na caça ao Brooklyn Nets (6º), que está ocupando a última vaga direta aos playoffs do campeonato. Se terminar na posição atual, o Heat terá que enfrentar a repescagem.

Pelo lado de Philadelphia, Tyrese Maxey, Deanthony Melton e PJ Tucker são dúvidas para a partida. Autor de 52 pontos na última terça-feira (4), Embiid deve estar presente no confronto. Por outro lado, apenas o armador Kyle Lowry é dúvida para o jogo. Líder da equipe de Miami e com passagem conturbada pelo 76ers, Jimmy Butler é nome praticamente certo na partida.

- Phoenix Suns x Denver Nuggets - 23h

No Footprint Center, no Arizona, um dos times mais comentados do momento, o Phoenix Suns (4º) recebe o Denver Nuggets (1º). Esse confronto é visto como um dos favoritos para ser a final da Conferência Oeste.

Phoenix pode entrar com time completo. Na última partida diante do Santo Antonio Spurs, o Suns contou com o retorno da estrela Kevin Durant, que voltou de lesão. A equipe do Vale do Sol vem embalada e conquistou seis vitórias seguidas. Já o time de Denver chega com as dúvidas de dois atletas importantes para o time: Aaron Gordon e Caldwell-Pope serão confirmados horas antes da bola subir. MVP das duas últimas temporadas e com quase um triplo-duplo de média, Nikola Jokic deve aparecer na partida.

