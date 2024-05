A- A+

Jogos olímpicos Na reta final para os Jogos Olímpicos, brasileiros buscam as últimas vagas para Paris Olimpíadas de Paris começam a partir do dia 26 de julho

Restando pouco mais de dois meses para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, algumas modalidades ainda estão com vagas em aberto e brasileiros na corrida atrás delas. Até o início do mês de julho, o Time Brasil ainda tentará emplacar atletas no basquete, natação, luta olímpica, triatlo, boxe, entre outros esportes.

Mês decisivo

Maio começou com o Pré-Olímpico de basquete 3x3, no Japão, na sexta-feira (3). O Brasil foi com as seleções masculina e feminina. Os homens caíram ainda na primeira fase da disputa após duas derrotas e não possuem mais chances.

Já as mulheres iniciaram com uma derrota diante da Alemanha, mas conseguiram se reabilitar vencendo a Áustria. Neste sábado (04), às 7h50, as brasileiras voltam à quadra e enfrentam as donas da casa em confronto que vale vaga na semifinal. Apenas o campeão vai a Paris.

Indo para as pistas de atletismo, este fim de semana também será decisivo com o Mundial de Revezamentos, disputado nas Bahamas. O Brasil chega com quatro equipes, duas masculinas e duas femininas, brigando pelas vagas no 4x100m e 4x400m.

VAMOS BRASIL



Neste fim de semana, os Revezamentos do Brasil entram em Ação nas Bahamas em busca da classificação para as Olímpiadas de Paris



A competição terá Transmissão AO VIVO do Canal Sportv2 pic.twitter.com/4CKhZKnCLi — Confederação Brasileira de Atletismo (@bra_atletismo) May 3, 2024

De segunda-feira (6) até o próximo sábado (11), na cidade do Rio de Janeiro acontecerá a Seletiva Olímpica Brasileira de natação. Essa é basicamente a única oportunidade que os brasileiros possuem de atingir os índices necessários.

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) já adota o sistema de seletiva única desde os últimos dois ciclos olímpicos. Porém para Paris inseriu a salvaguarda, em que estipulou algumas competições como válidas, assim o país já tem ao menos seis atletas pré-classificados: Beatriz Dizotti, Gabrielle Roncatto, Mafê Costa, Kayky Mota, Guilherme Costa e Guilherme Caribé.

O mês de maio ainda reserva o Pré-Olímpico de Luta Olímpica, entre 9 a 12 de maio, em Istambul. Na semana seguinte, entre os dias 16 a 19 acontece em Xangai, na China, a Série de Classificação Olímpica para os esportes radicais: skate, breaking, BMX freestyle e escalada. Já nos dias 19 a 21, em Lucerna, na Suíça, será realizado o Pré-Olímpico Global de Remo e, já na reta final, o 2º Pré-Olímpico de Boxe, na Tailândia, entre 23 de maio a 3 de junho.

Junho

Para o Brasil, as disputas do mês começam entre 15 a 16, quando ocorre o Pré-Olímpico de tiro com arco, em Antália, na Turquia. Já possuindo vagas nas disputas individuais e por equipe mista, ao Brasil resta conseguir classificar as equipes masculina e feminina. Entre os dias 20 e 23 terá mais uma Série de Classificação Olímpica do skate, breaking, BMX freestyle e escalada, agora em Budapeste, na Hungria.

Julho ainda tem disputa

Já no mês de disputa das Olimpíadas, o Brasil encara o Pré-Olímpico masculino de basquete. Entre os dias 2 a 7 de julho, em Riga, na Letônia. O time que agora será comandado por Aleksandar Petrovic terá na primeira fase os confrontos contra Camarões e Montenegro. Caso avance às semifinais, terá Letônia, Filipinas ou Geórgia pela frente. Apenas o campeão vai a Paris 2024.

Aleksandar Petrovic já sentiu novamente o ambiente brasuca ao se reunir em Belgrado com Yago e Caboclo, mantendo o contato com dois dos destaques da Nossa Seleção!



Yago foi lançado na Seleção adulta pelo croata e Caboclo retornou ao grupo sob sua chancela!



Vamo com tudo pic.twitter.com/mhyf46akN7 — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) April 21, 2024

Atletas já classificados

Até a publicação deste texto, o Brasil já tinha 211 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos. Dos atletas que chegam com uma boa expectativa de medalha à capital francesa estão a dupla Ana Patrícia e Duda - primeira no ranking mundial - do vôlei de praia; as bicampeãs olímpicas da vela, Martine Grael e Kahena Kunze; o campeão mundial de surf, Felipe Toledo; a atual campeã olímpica de natação em águas abertas, Ana Marcela Cunha; o atual líder do ranking mundial do tiro com arco, Marcus D'almeida; a ginasta Rebeca Andrade; a boxeadora Beatriz Ferreira; e Rayssa Leal, atleta do skate street e que é nome praticamente certo também.

