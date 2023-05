Na última rodada da Bundesliga, Borussia e Bayern disputam título; veja outras brigas em aberto

A- A+

Em uma das temporadas mais disputadas do Campeonato Alemão dos últimos anos, o Borussia Dortmund está a uma simples vitória diante do Mainz, para encerrar a hegemonia de dez títulos seguidos do Bayern de Munique. Aos Bávaros, resta torcer por um tropeço dos aurinegros e derrotar o Colônia para conquistar a 11ª taça seguida. Todas as partidas da última rodada começam às 10h30 deste sábado (27).

Depois de uma temporada muito equilibrada desde o início do campeonato, em que mais de uma força surgiu na disputa pelo título, a Bundesliga poder ter um novo rei. Chegam com chances de títulos os dois maiores clubes da Alemanha na atualidade, Borussia Dortmund e Bayern de Munique

Bayern quer manter coroa intacta

Ao longo de 2022/2023, o Bayern mostrou incosistência, deixou mais pontos para trás do que de costume, trocou de técnico no meio da temporada - algo raro no gigante da baviera - e vê sua hegemonia ameaçada depois de dez anos de verdadeira dominância. Maior campeão da Bundesliga com 32 Salva de Prata, o time de Munique tem 68 pontos e inicia a última rodada na vice-liderança.

Borussia busca título que não vem há 10 anos

O Borussia Dortmund iniciou a temporada apostando suas cartas em Edin Terzic, treinador que comandou algumas das divisões de base do clube aurinegro e que há anos já trabalhava de assistente técnico no clube. Como é de perfil do clube, o Borussia aplicou suas esperanças em jovens jogadores, mesclando a responsabilidade nos ombros de Reus, Can e Hummels.

Com a saída de Haaland, o time do Vale do Ruhr soube dividir melhor as responsabilidades ofensivas e mostrou um futebol mais equilibrado. Com 70 pontos, é o líder do campeonato e pode chegar ao nono título e empatar com o Nurnberg no segundo posto de maiores campeões

Outras disputas em aberto

Union Berlin e Freiburg brigam pela última vaga na Champions League e o que lhes separam é o saldo de gols. Quarto colocado com 59 pontos e saldo de 12, o Union faz um das melhores temporadas da história do clube. Por determinado momento, a equipe da capital chegou a brigar ponto a ponto pelo título, mas perdeu fôlego. Diante do Werder Bremen, em casa, busca sua primeira participação na Champions.

Porém, o Freiburg também está de olho nessa vaga. Com os mesmos pontos, mesmo número de vitórias e com saldo de oito, o time do sul da Alemanha visita o Eintracht Frankfurt.

Briga contra a degola

Na briga contra o rebaixamento, apenas um time não escapa mais da segunda divisão: o Hertha Berlim. O tradicional Schalke 04, o Bochum e o Stuttgart ainda estão tentando fugir do rebaixamento. Stuttgart, primeiro fora da zona, enfrenta o Hoffenheim em casa e só depende de si. Bochum pega o forte Bayer Leverkusen, também em casa. Já o Schalke viaja para jogar contra o RB Leipzig.

Stuttgart e Bochum estão empatados com 32 pontos, mas os vermelhos têm melhor saldo de gols. O Schalke tem 31 pontos e também conta com um saldo bem negativo (-34). O 16º ainda terá a oportunidade de disputar repescagem com o vencedor do playoffs da 2.Bundesliga, a segundona do Alemão.

