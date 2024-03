A- A+

Futebol Nacional Tênis Clube realiza segunda edição do Torneio Aberto de Tênis na Ilha do Retiro O 2ª Aberto NTC é subdividido em oito categorias, seis mistas e duas exclusivas, dedicadas ao público feminino

O Nacional Tênis Clube, localizado dentro da sede do Sport Clube do Recife, realiza entre os dias 15 e 24 de março, a segunda edição do Aberto NTC. O torneio, federado pela Federação Pernambucana de Tênis e Beach Tennis, contará com pontos para o ranking pernambucano de tênis.

O 2ª Aberto NTC é subdividido em oito categorias, seis mistas e duas exclusivas, dedicadas ao público feminino. Os jogos eliminatórios acontecem entre os dias 15 e 24 de março, de segunda a sexta-feira, a partir das 17h e nos finais de semana, às 8h.

Com inscrições que custam R$ 250,00, o torneio é aberto para o público geral. Mais informações através do WhatsApp do Clube: (81) 98816-0049 ou nas redes sociais (@nacionaltenisclube).

