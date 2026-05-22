A- A+

Futebol "Nada é eterno": Guardiola se despede do Manchester City em texto emocionante Técnico deixa comando do clube após dez anos e 20 títulos; catalão seguirá ligado ao grupo como embaixador global

A despedida de Pep Guardiola do Manchester City foi marcada por uma longa carta emocional publicada pelo clube nesta sexta-feira.

Após confirmar que deixará o comando da equipe depois de dez anos, o treinador espanhol fez um texto carregado de referências à cidade, à torcida, aos jogadores e aos momentos pessoais vividos durante sua passagem pela Inglaterra.

— Não me perguntem por que estou partindo. Não há motivo, mas lá no fundo, sei que chegou a minha hora. Nada é eterno; se fosse, eu estaria aqui — disse Guardiola.

Veja:





A mensagem rapidamente repercutiu entre torcedores e jogadores por misturar gratidão, nostalgia e identidade cultural. Guardiola relembrou sua chegada ao clube em 2016 e contou que sua primeira entrevista em Manchester foi com Noel Gallagher, torcedor fanático do City e integrante da banda Oasis.

— Quando cheguei, minha primeira entrevista foi com Noel Gallagher. Saí de lá pensando: “Isso vai ser divertido”. E foi muito divertido pra caralho — afirmou.

Ao longo do texto, Guardiola destacou que aprendeu a compreender Manchester muito além do futebol. O treinador associou o espírito da cidade à cultura operária inglesa, às fábricas, aos sindicatos e à música produzida na região.

— Esta é uma cidade construída com trabalho. Com esforço. Você vê isso na cor dos tijolos. Nas pessoas que chegavam cedo e saíam tarde. Nas fábricas. Nos sindicatos. Na música — escreveu.

O treinador também relembrou momentos traumáticos vividos durante sua trajetória no clube, incluindo o atentado na Manchester Arena, em 2017.

— Esta cidade mostrou ao mundo o que é a verdadeira força. Não raiva. Não medo. Apenas amor. Comunidade. União. Uma cidade unida — disse.

Em um dos trechos mais emocionantes da carta, Guardiola mencionou a morte de sua mãe durante a pandemia da Covid-19 e agradeceu ao clube e à população de Manchester pelo apoio recebido naquele período.

— Lembro-me de ter perdido minha mãe durante a Covid e de sentir este clube me amparando naquele momento. Os torcedores, a equipe, o povo de Manchester, vocês me deram forças quando eu mais precisei — afirmou.

O espanhol também exaltou os jogadores e disse acreditar que o elenco deixará um legado duradouro no futebol inglês.

— Os jogadores não se esquecem. Cada instante, cada momento. O que fizemos, fizemos por todos vocês. Vocês ainda não sabem, mas estão deixando um legado — escreveu.

Veja também