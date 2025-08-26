A- A+

Esportes Nadador russo desaparece em meio a prova de águas abertas na Turquia Ausência de Nikolay Svechnikov, de 29 anos, foi notada após o término da 37ª prova anual de natação transcontinental no Estreito do Bósforo

O nadador russo Nikolay Svechnikov, de 29 anos, desapareceu em meio a prova de águas abertas em Istambul, na Turquia. De acordo com as autoridades, o atleta foi o único entre os mais de 2,8 mil participantes a não cruzar a linha de chegada, no último domingo (24).

A ausência de Nikolay foi notada após o término da 37ª prova anual de natação transcontinental no Estreito do Bósforo, quando os últimos participantes terminaram o percurso de 6,5 km. Diante da suspeita de desaparecimento, a Guarda Costeira da Turquia passou a realizar buscas na região, junto a outras autoridades locais.

Em um pronunciamento publicado nesta segunda-feira, o Comitê Olímpico Nacional Turco lamentou o desaparecimendo do nadador e ratificou seu comprometimento com a segurança da competição, que contou com atletas de 81 países.

"A perda de um de nossos atletas durante a corrida, que foi realizada com os mais altos padrões de segurança, com a coordenação de todas as nossas unidades de segurança estatais e a contribuição de instituições renomadas da Turquia, nos deixou profundamente tristes. Estamos trabalhando em total cooperação com a Guarda Costeira e a Polícia para investigar o incidente", diz a nota.

A prova, realizada anualmente, é iniciada na parte asiática da cidade de Istambul e se estende à parte europeia, pelo Estreito de Bósforo. Um dia antes da travessia, os nadadores recebem instruções para completar o percurso.

