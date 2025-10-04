Nadadora pernambucana precisa de ajuda para participar de torneio em Aracaju; veja como doar
Tarsila Pereira, de 11 anos, é destaque na natação pernambucana e vai competir na 56ª edição do Troféu Kako Caminha
A nadadora Tarsila Pereira precisa de ajuda para participar da 56ª edição do Troféu Kako Caminha, pela categoria Petiz (até 11 anos de idade). A competição será realizada em Aracaju-SE entre os dias 16 e 18 de outubro.
O torneio reúne os principais atletas jovens das regiões Norte e Nordeste. A nadadora pernambucana competirá nos 100m livre, 100m borboleta, 100m costas, 200m medley, 200m livre e 400m livre.
A reportagem da Folha de Pernambuco contou a história de Tarsila, que precisa de tratamento hormonal para auxiliar no crescimento.
Atualmente, o tratamento com GH (somatropina), que precisa ser realizado até a menarca da atleta, é patrocinado pela empresa AM Fitness.
A mãe da nadadora, Thyany Pereira, que acompanha a jovem no torneio, estima o custo total para a participação de Tarsila na competição em R$ 2.500,00.
Esse valor contempla o pagamento das provas, passagens, hospedagem, alimentação e transporte no local.
Thyany já arrecadou mais de mil reais, por meio de doação, e está correndo atrás para completar o valor dos custos.
“Quanto mais Tarsila compete, melhor para a carreira dela. Tarsila está sempre em busca de baixar o tempo. Se ela não alcança um objetivo, quer sempre treinar mais para melhorar. E esse campeonato é importante porque vão estar as melhores das regiões Norte e Nordeste”, disse Thyany.
Quem puder colaborar, pode enviar doações por meio da Chave-Pix: 81986564576. A conta do banco está vinculada a Thyany Heloa Nascimento Pereira, mãe da nadadora.