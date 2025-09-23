Ter, 23 de Setembro

Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/09/2025
Logo Folha de Pernambuco
Polêmica

Rafael Nadal denuncia propaganda enganosa com sua imagem e voz em vídeos falsos



Nadal alertou seguidores em sua rede social, contra imagens falsasNadal alertou seguidores em sua rede social, contra imagens falsas - Foto: Miguel Medina/AFP

O ex-tenista espanhol Rafael Nadal denunciou, nesta terça-feira (23), que sua imagem e voz foram adulteradas em vídeos falsos gerados por inteligência artificial em propagandas enganosas que circulam na internet.

“Minha equipe e eu detectamos que estão circulando em algumas plataformas vídeos falsos gerados por inteligência artificial, nos quais aparece uma figura imitando minha imagem e voz”, disse Nadal em um comunicado publicado em suas redes sociais.

"Esses vídeos atribuem a mim conselhos e propostas de investimento que não são meus. Isso é propaganda enganosa", continua o ex-tenista.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Nadal, que enfatizou que este pronunciamento era incomum em suas redes sociais, mas "necessário", pediu aos seus seguidores que tivessem cuidado: "Eu não fiz e nem respaldo este tipo de mensagem".

Vencedor de 22 Grand Slams e maior campeão da história em Roland Garros (14 títulos), Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria do tênis em outubro do ano passado.

