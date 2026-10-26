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Tênis Nadal disputará torneio de exibição em Las Vegas em fevereiro Nesta segunda-feira, o vencedor de 22 títulos de Grand Slam anunciou sua participação no MGM Slam, em Las Vegas

A lenda do tênis espanhol Rafael Nadal voltará às quadras em fevereiro para um torneio de exibição em Las Vegas, nos Estados Unidos, com adversários ainda a serem definidos.

Nadal, que se aposentou no final de 2024, já fez um primeiro retorno às quadras no início deste mês, durante o décimo aniversário de sua academia de tênis em sua cidade natal, Manacor (Maiorca), onde competiu contra outros ex-jogadores, como Andy Murray.

Nesta segunda-feira, o vencedor de 22 títulos de Grand Slam anunciou sua participação no MGM Slam, em Las Vegas, um evento que reúne tenistas em atividade e no qual ele já competiu em 2024, quando enfrentou seu sucessor, Carlos Alcaraz.

"Me lembro de como foi impressionante sentir a energia de um estádio lotado em uma cidade como Las Vegas", disse Nadal em um comunicado divulgado pelos organizadores do MGM Slam.

"Depois daquela partida em 2024, agora retorno em uma fase diferente da minha vida, sem a pressão do circuito, mas com a mesma paixão por este esporte", afirmou. "Sempre amei competir e, embora minha carreira profissional tenha chegado ao fim, esse sentimento nunca desaparece por completo".

"Las Vegas é o palco dos campeões, e estamos entusiasmados em receber novamente Rafael Nadal, um dos maiores campeões da história do tênis (...) Sua presença eleva todo o evento", destacou Ryan Abboushi, presidente de Entretenimento da MGM Resorts.

O MGM Slam será realizado no dia 28 de fevereiro de 2027 na T-Mobile Arena, em Las Vegas (Nevada), uma arena coberta com capacidade para até 20.000 espectadores.

Os organizadores não revelaram os demais participantes nem o formato desta quarta edição do evento, que está programado para a semana que antecede o Masters 1000 de Indian Wells (Califórnia).

Oito jogadores participaram do torneio no ano passado, incluindo o tenista da casa Taylor Fritz e o australiano Nick Kyrgios, em um formato de partidas rápidas de 10 pontos.

O brasileiro João Fonseca faturou o prêmio de um milhão de dólares (R$ 5,41 milhões na cotação atual) reservado ao vencedor.

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