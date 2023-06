Nadal parabeniza Djokovic por seu "incrível feito"

A- A+

O tenista espanhol Rafael Nadal, 'rei de Roland Garros' com os seus 14 títulos no saibro de Paris, parabenizou neste domingo o sérvio Novak Djokovic pelo "incrível feito" ao vencer o torneio na capital francesa e atingir, com 23, um novo recorde de títulos de Grand Slams.

"Todos os meus parabéns por esta conquista incrível, Novak Djokovic", escreveu Nadal, com quem o sérvio estava empatado em 22 até agora, no Twitter. "23 é um número que parecia impossível de alcançar há alguns anos, e você conseguiu!", acrescentou o espanhol, que este ano não pôde defender seu título em Roland Garros devido a uma lesão que o afastará das quadras pelo resto da temporada.

Djokovic havia empatado com Rafael Nadal em 22 títulos de 'majors' em janeiro, com sua conquista do Aberto da Austrália.

Com 23 títulos de Grand Slams, ele se junta à americana Serena Williams e está a apenas um título do recorde absoluto, da australiana Margaret Court nas décadas de 1960 e 1970.

Djokovic se sagrou tricampeão em Roland Garros (2016, 2021 e 2023) e com isso também se torna o primeiro homem a vencer pelo menos três vezes cada um dos quatro títulos do Grand Slam.

Court, Williams e Steffi Graf alcançaram o mesmo desempenho.

