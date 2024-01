Nadal perde para Thompson nas quartas de final em Brisbane em sua volta ao circuito

A- A+

O espanhol Rafael Nadal foi eliminado nas quartas de final do torneio de Brisbane, em seu retorno às quadras após quase um ano sem jogar, ao perder para o australiano Jordan Thompson (nº 55 do mundo) em três sets, com parciais de 5-7, 7-6 (8/6) e 6-3.

Nadal perdeu após 3 horas e 25 minutos de uma luta acirrada, numa partida em que o nível de seu jogo foi caindo e na qual teve que pedir atendimento médico no terceiro set para tratar um desconforto no quadril, a mesma área em que sofreu uma lesão em 2023 que o obrigou a passar por uma cirurgia.

Contra um adversário com classificação superior aos outros dois com quem disputou as fases anteriores em Brisbane (Thiem e Kubler), Nadal encontrou dificuldades que não havia tido nas duas primeiras partidas, especialmente um adversário que prolongou os seus ralis e que conseguiu superar três match points contra si.

No primeiro set, o espanhol manteve o nível mostrado desde o retorno, apesar de ter sofrido a primeira quebra no torneio, no sétimo game.

Mas ele se recuperou logo em seguida e quebrou novamente o saque de Thompson quando o australiano tentou forçar o tie-break, vencendo o primeiro set em mais de uma hora e 10 minutos de jogo, quase tanto tempo quanto duraram suas duas primeiras partidas.

No segundo set, os dois tenistas conseguiram confirmar seus serviços, com mais ou menos dificuldades, já que o australiano sobreviveu a um match point no décimo game.

No tie-break, Nadal mostrou que ainda tem passos a dar para recuperar o nível habitual, primeiro ao perder a vantagem de 3-0 e depois desperdiçando mais duas bolas que o levariam às semifinais.

Isso deu asas a Thompson, que se deu a chance de empatar a partida após uma troca espetacular na rede e abriu o terceiro set com um 'smash' acrobático.

O alarme disparou no início do terceiro set, quando Nadal já apresentava sinais de desconforto no quadril, e com a derrota por 4 a 1 solicitou um intervalo médico para ir ao vestiário para ser atendido.

Afetado fisicamente, Nadal conseguia oferecer pouca resistência e acabou cedendo diante de um adversário que havia crescido emocionalmente e que confirmou seu saque para fechar o set por 6 a 3.

