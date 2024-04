A- A+

TÊNIS Nadal se vinga de De Miñaur e avança à 3ª rodada do Masters 1000 de Madri Na próxima rodada, Nadal enfrentará o argentino Pedro Cachín

O tenista espanhol Rafael Nadal se classificou neste sábado (27) para a terceira rodada do Masters 1000 de Madri ao vencer o australiano Alex de Miñaur por 7-6 (8/6) e 6-3.

O veterano se vingou em duas horas do australiano, décimo primeiro do mundo, que o havia eliminado na semana passada na segunda rodada do torneio de Barcelona.

Nadal, cinco vezes vencedor do Masters 1000 de Madri, aumentou seu nível de jogo em sua terceira partida no saibro nesta temporada, após retornar às competições em Barcelona, depois de quase não jogar desde janeiro de 2023.

"Significa muito poder jogar a partida inteira, na semana passada não consegui, só consegui jogar um set competitivo e hoje consegui jogar mais de duas horas e obtive uma vitória que permite que eu volte a jogar aqui", comemorou Nadal na quadra da Caja Mágica.

Porém, o vencedor de 22 Grand Slams admitiu que sua vitória deste sábado, na quadra fechada devido à chuva, o surpreendeu.

O espanhol começou forte em uma partida muito competitiva, quebrando o saque do adversário logo no segundo game e abrindo 2 a 0 no primeiro set.

Mas o australiano deu o troco quase imediatamente, apesar de Nadal ter conseguido salvar dois break points antes de ceder no terceiro.

Nadal aplicou seu forehand e empurrou De Miñaur para o fundo da rede, colocando o australiano em apuros.

Os dois quebraram novamente o serviço um do outro para acabar levando o set para o tie-break onde, com 6-2 para Nadal, De Miñaur conseguiu reagir e fazer 6-6. Mas o espanhol acelerou novamente para marcar os dois pontos seguintes e vencer o set.

Nadal começou forte novamente no segundo set com uma quebra que lhe permitiu ficar na frente e abrir 2 a 0 com seu saque.

O espanhol dominava, ajudado pela ansiedade e pelo nervosismo de De Miñaur.

Com 3 a 2 no placar para Nadal, o veterano se recuperou de uma desvantagem de 0 a 30 para evitar o empate e se manter à frente no set.

No último game ele quebrou novamente o serviço de De Miñaur para vencer o set e a partida.

Na próxima rodada Nadal enfrentará o argentino Pedro Cachín, que eliminou o americano Frances Tiafoe.

