Futebol Nadson foca em liderança do Grupo 3 da Série D Tricolor é o quarto colocado da chave, com sete pontos, e encara o Sousa, sábado (3), no Arruda

Quarto colocado do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, com sete pontos, o Santa Cruz pode terminar a próxima rodada na liderança da chave. Para isso, o Tricolor precisa vencer o Sousa, sábado (3), às 16h, no Arruda, além de torcer por tropeços de clubes que estão acima na tabela. Caso do Nacional de Patos (3°, com sete), que pega o Campinense, nesta quinta (8), às 17h. Além disso, os pernambucanos precisam aguardar por um empate entre Pacajus (2°) e Potiguar (5°), sábado (3), no Ronaldo - ambos também possuem sete.



"Estar na liderança é sempre bom. Estamos buscando isso a cada jogo para ficar o mais alto possível na tabela, passando confiança para o grupo e conseguir a classificação o quanto antes, entrando no mata-mata com a confiança lá em cima. Todos querem estar em uma posição melhor para pegar um time mais inferior", afirmou o meia Nadson.





Com 100% de aproveitamento nos dois jogos que fez em casa na Série D, o Santa terá uma sequência de duas partidas seguidas como mandante. Depois do Sousa, os pernambucanos pegam o Pacajus, quinta (8).



"Vamos para dois jogos em casa e isso faz diferença. Vamos buscar os seis pontos de qualquer jeito. A diferença de jogar (no Arruda) é fora do normal. Em todo jogo, nós temos altos e baixos, mas aqui eles (torcedores) cantam e vibram, empurrando a gente a cada minuto. Contamos com o apoio deles para fazermos uma festa linda. Unindo jogadores e torcida, temos tudo para sermos mais fortes", declarou.

