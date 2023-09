Nagelsmann será o novo técnico da seleção alemã, diz imprensa

A- A+

A apenas nove meses da Eurocopa da Alemanha-2024, o ex-técnico do Bayern Munique Julian Nagelsmann vai substituir o demitido Hansi Flick como treinador da 'Mannschaft', informou nesta terça-feira (19) o jornal Bild na sua edição online.

"Hoje houve uma reunião entre o presidente da federação Bernd Neuendorf, Rudi Völler e Julian Nagelsmann”, confirmou a Federação Alemã de Futebol (DFB) em um comunicado, especificando que nenhum acordo foi fechado.

Segundo este jornal, ainda não foram finalizados alguns detalhes do contrato, pelo qual Nagelsmann ganharia cerca de 400 mil euros por mês (aproximadamente R$ 2 milhões pela cotação atual) e que seria válido até a Eurocopa, que a Alemanha receberá entre 14 de junho e 14 de julho.

A próxima concentração da Alemanha está marcada para 9 de outubro, com uma excursão pelos Estados Unidos e amistosos contra a seleção deste país (no dia 14 de outubro em Hartford) e do México (17 de outubro na Filadélfia).

Aos 36 anos, Nagelsmann parece perto de comandar a seleção tetracampeã mundial desde que foi demitido pelo Bayern em março de 2023.

Curiosamente, ele foi nomeado treinador do clube bávaro, substituindo Flick quando este foi anunciado como novo técnico da Alemanha.

Flick foi demitido em 10 de setembro devido aos maus resultados à frente da seleção alemã, um dia após a humilhação sofrida no amistoso contra o Japão (4 a 1).

No cargo desde o verão europeu de 2021, Flick permaneceu no comando apesar do fiasco na Copa do Mundo do Catar (eliminação na fase de grupos), mas não resistiu aos maus resultados nas partidas de preparação para a Eurocopa, entre março e junho, com apenas uma vitória, contra o Peru (2-0). A seleção alemã empatou com a Ucrânia (3-3) e sofreu derrotas para Bélgica (3 a 2, a primeira em solo alemão desde 1954), Polônia (1-0) e Colômbia (2-0).

A goleada sofrida para o Japão em setembro foi a gota d'água e a DFB decidiu demitir o técnico, substituído interinamente pelo diretor esportivo da DFB, Rudi Völler.

Sob o comando do ex-atacante campeão mundial em 1990, a Alemanha venceu a França por 2 a 1 no último amistoso, disputado no dia 12 de setembro.

Veja também

Futebol Corinthians e Grêmio empatam em jogo com oito gols