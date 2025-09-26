A- A+

Congresso Nalbert participa de congresso gratuito sobre esporte e educação no Recife Evento da Escola Eleva discute desafios da geração hiperconectada e reúne famílias, educadores e especialistas

O campeão olímpico Nalbert estará no Recife no dia 4 de outubro, às 9h, para participar do 3º Congresso de Famílias da Escola Eleva Recife. O evento é gratuito, aberto ao público e tem vagas limitadas. As inscrições já estão disponíveis na plataforma Sympla.

Debate sobre esporte, educação e valores familiares

No encontro, Nalbert será palestrante da conferência “A Jornada de um Líder”, na qual vai compartilhar experiências sobre liderança, disciplina e superação no esporte. O ex-capitão da seleção brasileira de vôlei vai destacar o papel do movimento e da prática esportiva como ferramentas na formação de crianças e jovens em um mundo cada vez mais conectado às telas.

Além de Nalbert, o congresso contará com a participação de Renata Ishida, psicóloga e gerente pedagógica do Laboratório de Inteligência de Vida (LIV), que falará sobre os “Desafios afetivos na geração hiperconectada”. Também estará presente André Daconti, psicólogo e especialista em comunicação não violenta (CNV), que abordará como fortalecer relações familiares por meio do diálogo empático.

Evento voltado a famílias e comunidade escolar

A iniciativa da Escola Eleva Recife busca criar um espaço de diálogo entre famílias, educadores e especialistas sobre os desafios contemporâneos da educação. Segundo a diretora da instituição, Amanda Payne, o congresso é uma oportunidade para discutir o papel da família na formação das novas gerações, reforçando valores como responsabilidade, entusiasmo e equilíbrio emocional.

Nalbert Bitencourt foi capitão da seleção brasileira de vôlei por oito anos, campeão olímpico em Atenas-2004 e tricampeão mundial. Hoje atua como comentarista do Grupo Globo e palestrante.

A Escola Eleva Recife, inaugurada em 2022, integra o grupo global Inspired Education e oferece ensino bilíngue da Educação Infantil ao Ensino Médio. O campus de 9,6 mil m 2 conta com biblioteca, quadra poliesportiva, Maker Space, Media Lab e espaços de artes e tecnologia.

Serviço

Evento: 3º Congresso de Famílias da Escola Eleva Recife

Data: 4 de outubro de 2025, às 9h

Local: Escola Eleva Recife, Rua Alameda das Hortências, 279, Auditório, Imbiribeira, Recife-PE

Inscrições: gratuitas e limitadas pelo Sympla

Com informações da assessoria

Veja também