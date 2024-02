A- A+

Boxe Naldo pede mais de meio milhão por luta com Popó: 'Não tenho medo' Cantor e pugilista chegaram a negociar combate no início do ano passado

Os menos de um minutos de luta entre o multi-campeão de boxe Popó e o influenciador Bambam no último sábado, pela quarta edição do evento Fight Music Show, não intimidaram o cantor Naldo Benny, que foi às redes sociais na noite de domingo desafiar Popó. O cantor, no entanto, pede um alto cachê: R$ 600 mil — ou mais.

Segundo Naldo, o valor havia sido negociado com a organização do evento, mas a negociação não andou. No primeiro semestre do ano passado, foram várias as provocações entre o pugilista e o cantor, que falavam abertamente de uma possível luta. Em maio, Naldo afirmou que desistiu do combate por falta de tempo para treinar. Agora, o assunto voltou à tona.

"Uma galera está me enchendo o saco há um tempo, inclusive hoje, "vai lutar, cadê você, correu?". Não corri de nada. Se for homem comigo, botar R$ 600 mil como luva, como foi o papo no fio do bigode, eu vou. E vou ganhar essa p****, vou fazer (sic) orgulho para o Rio de Janeiro. Não sei de onde o Bambam é, mas fez vergonha. O Nego do Borel fez vergonha para o Borel e para o Rio de Janeiro. Não tenho medo do Popó, do Bambam, de ninguém"

Luvas contratuais são valores pagos de forma adiantada em negócios. Nos comentários, Bambam respondeu a Naldo: "Naldo, coloco 5 milhão (sic) contra vc bora, bora nessa, dezembro", escreveu o influenciador nos comentários da postagem.

