"Naming rights": Becker avalia possibilidade de estádio dos Aflitos ceder nome para empresas

A- A+

O Náutico não descarta vender os direitos do nome do estádio dos Aflitos para uma empresa patrocinadora em troca de um acordo financeiro. Segundo o presidente Bruno Becker, o Timbu avalia a possibilidade no intuito de reforçar os cofres do clube em 2026.







Naming rights



“Existe o desejo do clube, o desenho do departamento comercial e de marketing. Nós estamos no mercado buscando parceiros que se interessem. Vejo como um excelente produto porque estamos agora na Série B e naturalmente nosso futebol passa a ter mais visibilidade”, afirmou.



Em março deste ano, a Cimed, empresa do ramo farmacêutico, firmou parceria com o Náutico para estampar a parte inferior frontal da camisa do clube até o final da temporada. Também especula-se que ela teria interesse em adquirir o naming rights dos Aflitos.



O Athletico, em 2005, foi o primeiro clube do Brasil a ceder o nome do estádio para uma empresa. À época, a Arena da Baixada foi batizada de Kyocera Arena, nome da empresa japonesa de tecnologia. Em 2023, o clube paranaense fechou com a Ligga Telecom, empresa de telecomunicações, e o local passou a se chamar Ligga Arena.



Outros dez estádios do Brasil seguem esse modelo. São eles Mercado Livre Arena Pacaembu, Vila Viva Sorte (Santos), Morumbis (São Paulo), Allianz Parque (Palmeiras), Neo Química Arena (Corinthians), Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Bahia), Arena MRV (Atlético MG), Arena BRB Mané Garrincha, Casa de Apostas Arena das Dunas e Arena Nicnet (Botafogo-SP).



CT



Becker também avalia arrendar parte do Centro de Treinamento Wilson Campos para gerar uma receita fixa ao clube. “Por que não pensar, em uma área de mais de 50 hectares, usar 10 para o futebol e todo o restante em um projeto interessante rentabilizar? Em grande medida, quem sabe, o CT pode virar um equipamento também para a utilização da torcida’, apontou.



Em março de 2023, o Grupo Mateus formalizou um acordo para arrendar parte do terreno do CT. Em abril do ano passado, porém, o conglomerado de varejo alimentar do Brasil desistiu da parceria e precisou desembolsar R$ 3 milhões para pagar a multa pela quebra de contrato.



O Centro de Treinamento do Náutico fica localizado no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, às margens da BR-101. Ao todo, o espaço tem 54 hectares.

Veja também