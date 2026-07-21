Namorada de Lamine Yamal desabafa após ataques na web durante a Copa: "Um pouco de humanidade"
Influenciadora Inés García afirma ter recebido centenas de mensagens de ódio por causa da queda de rendimento do atacante da Espanha no Mundial
A namorada de Lamine Yamal, Inés García, usou as redes sociais para denunciar a onda de ataques que recebeu durante a Copa do Mundo. Segundo a influenciadora, ela foi alvo de centenas de mensagens de ódio em meio às críticas direcionadas ao atacante da Espanha após a queda de rendimento na reta final do torneio.
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Em uma publicação, Inés fez um apelo por mais empatia na internet e lembrou que, por trás das telas, existem pessoas que também sofrem com os comentários ofensivos.
"Peço sinceramente que, antes de escrever um comentário, você considere que do outro lado da tela existe uma pessoa que também tem família, amigos, inseguranças e sentimentos. Você não sabe como suas palavras podem afetá-la. Peço apenas um pouco de empatia. Um pouco de humanidade", escreveu.
A influenciadora também lamentou a normalização da violência verbal nas redes sociais e afirmou esperar que esse cenário mude.
"Porque ninguém merece receber centenas ou milhares de mensagens de ódio. Espero que um dia a internet deixe de ser um lugar onde a crueldade é celebrada. Enquanto isso, continuarei tentando viver minha vida com respeito e espero que aqueles que lerem isto possam fazer o mesmo pelos outros ", completou.
O desabafo acontece após semanas de forte pressão sobre Yamal durante a Copa do Mundo. Considerado um dos principais nomes da seleção espanhola, o atacante viu seu desempenho ser alvo de críticas nas redes sociais, movimento que acabou se estendendo também à sua vida pessoal, atingindo a companheira.
Nunca pensé que compartir algo tan simple fuera a convertirse en esto.— Inés García (@_ineesgaarcia) July 21, 2026
Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humana por estar…