jogos de inverno Namorada de Lucas Pinheiro, atriz Isadora Cruz comemora pódio do brasileiro nos Jogos de Inverno Atleta conquistou primeira medalha para o Brasil na Olimpíada em Milão-Cortina

Em um relacionamento com o atleta Lucas Pinheiro Braathen, a atriz da Globo Isadora Cruz usou as redes sociais para comemorar o pódio inédito do brasileiro nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina, neste sábado. Pinheiro conquistou a primeira medalha do Brasil na história do evento.

Aproveitando a data de dia dos namorados no exterior (Valentine's Day), a atriz publicou uma foto exaltando o namorado.

Protagonista da atual novela das sete da Globo, "Coração Acelerado", a celebridade tirou o dia para "tietar" o seu amor, compartilhando seu momento como líder na fase classificatória, após a primeira descida.

"Meu campeão", escreveu a atriz, no Instagram.

Story da atriz Isadora Cruz, parabenizando seu namorado, o campeão olímpico Lucas Pinheiro. | Foto: Reprodução/Instagram @isadoracruz



Assim que terminou como líder na etapa inicial, ela também publicou:

O relacionamento

Filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas Pinheiro passou a maior parte da vida na Europa. Passou a se aprofundar mais na cultura brasileira quando se naturalizou brasileiro para disputar a Olimpíada com a bandeira verde e amarela. Isadora tem sido um dos pilares de Lucas para imergir na cultura brasileira, principalmente a nordestina, já que a atriz é de João Pessoa.

