Copa do mundo Feminina Namorada de Marta, Carrie Lawrence manda recado após eliminação do Brasil: 'Orgulho, meu amor' Companheira de elenco da brasileira no Orlando Pride, a americana usou as redes sociais para mandar um recado à jogadora

Companheira de elenco de Marta no Orlando Pride, a namorada da jogadora, Carrie Lawrence, usou as redes sociais para falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023. Ela compartilhou uma publicação da Fifa homenageando a camisa 10 da seleção brasileira pela atuação em seis Mundiais e adicionou uma mensagem."Tenho muito orgulho e sempre me inspiro em você, meu amor", escreveu a zagueira.

Antes da Copa do Mundo, Marta e Carrie compraram juntas uma casa em Orlando, onde moram para atuar pelo Pride. As duas já estão juntas há mais de um ano, e se conheceram no próprio clube. Nas redes sociais, o casal compartilha momentos juntos, e a americana já conheceu o Brasil em uma viagem com a namorada.

