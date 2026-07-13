Namorada de Sorloth denuncia ameaças após queda da Noruega nas quartas de final da Copa
Ataques ganharam força devido a um lance em que ele optou pela jogada individual quando tinha Haaland livre ao seu lado
A eliminação da Noruega para a Inglaterra, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo, mudou a rotina da família do atacante Alexander Sorloth. Lena Selnes, namorada do jogador, denunciou uma onda de ataques ao atleta nas redes sociais por parte de torcedores inconformados com a queda da seleção nacional.
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A "fúria" em relação ao jogador ganhou força por conta de um lance em que ele optou pela jogada individual quando tinha livre, ao seu lado, o centroavante Erling Haaland. Lena revelou ter recebido várias mensagens com ameaças de morte ao atleta do Atlético de Madrid, em seu Instagram.
"Diz ao teu marido para deixar a Noruega e fugir da colina", "Sê gentil e comete suicídio, idiota" e "Vou matá-lo", foram algumas das ameaçadas direcionadas a Sorloth. Bastante decepcionada com a situação, ela fez um desabafo sobre o momento que vem passando
"A Copa do Mundo e o futebol trazem muita alegria, mas também muito ódio. Eu realmente não queria dar atenção a isso, mas preciso depois de comentários como esse". Ela ainda fez uma reflexão e pediu que as pessoas sejam mais sensatas. "Espero que todos possam refletir um pouco mais sobre esses comentários, independentemente da situação", completou.
Sorloth, após o jogo, comentou sobre o lance e explicou o motivo de não ter feito o passe para o companheiro. "Vi que o Stones (zagueiro da Inglaterra) poderia bloquear o passe. A única coisa que queria naquele momento era passar a bola, mas achei que não era possível e então decidi chutar", afirmou o jogador que atua no futebol espanhol.
Responsável pela eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final deste torneio de seleções, a Noruega deixa o Mundial com a sua melhor campanha em Copas do Mundo. Haaland encerrou a disputa como destaque do time ao marcar sete gols em cinco partidas.