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FUTEBOL INTERNACIONAL

Namorada de zagueiro da Argentina revela presente dado por Messi aos jogadores durante a Copa

Messi entregou um kit personalizado para os jogadores da seleção argentina

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Lionel Messi após receber sua medalha de prata na Copa do MundoLionel Messi após receber sua medalha de prata na Copa do Mundo - Foto: Paul Ellis / AFP

A namorada do zagueiro Marcos Senesi, Kelci-Rose Bowers, revelou nas redes sociais um presente personalizado que Lionel Messi entregou aos jogadores da seleção argentina durante a Copa do Mundo.

O kit preparado para o consumo de mate foi levado pelo defensor para casa após a competição e acabou sendo mostrado em um vídeo publicado pela inglesa.

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Nas imagens, Kelci aparece com uma bolsa marrom personalizada com o nome de Senesi, o escudo da Associação Argentina de Futebol e uma imagem do troféu da Copa do Mundo.

Dentro do acessório estavam uma cuia, um pacote de erva-mate, um canudo metálico e um recipiente térmico dourado com referências à identidade de Messi.

"Tenho que mostrar uma coisa muito legal para vocês. Marcos trouxe esta bolsa da concentração. Ela também tem o nome dele. Este é o conjunto de mate dele. Messi deu este presente a todos os jogadores", contou Kelci-Rose.

 

 

Segundo ela, Senesi pediu que o presente fosse guardado com cuidado e levado para Miami. A revelação acabou expondo um detalhe da convivência entre os jogadores durante a campanha da Argentina no Mundial e um gesto do capitão com os companheiros.

O mate é um elemento tradicional da cultura argentina e costuma fazer parte da rotina dos jogadores, especialmente em momentos de concentração e convivência. Kelci-Rose, que também jogou futebol, acompanhou a trajetória da seleção durante a competição e apareceu em diferentes momentos usando a camisa argentina.

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