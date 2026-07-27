Namorada de zagueiro da Argentina revela presente dado por Messi aos jogadores durante a Copa
Messi entregou um kit personalizado para os jogadores da seleção argentina
A namorada do zagueiro Marcos Senesi, Kelci-Rose Bowers, revelou nas redes sociais um presente personalizado que Lionel Messi entregou aos jogadores da seleção argentina durante a Copa do Mundo.
O kit preparado para o consumo de mate foi levado pelo defensor para casa após a competição e acabou sendo mostrado em um vídeo publicado pela inglesa.
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Nas imagens, Kelci aparece com uma bolsa marrom personalizada com o nome de Senesi, o escudo da Associação Argentina de Futebol e uma imagem do troféu da Copa do Mundo.
Dentro do acessório estavam uma cuia, um pacote de erva-mate, um canudo metálico e um recipiente térmico dourado com referências à identidade de Messi.
"Tenho que mostrar uma coisa muito legal para vocês. Marcos trouxe esta bolsa da concentração. Ela também tem o nome dele. Este é o conjunto de mate dele. Messi deu este presente a todos os jogadores", contou Kelci-Rose.
Lionel Messi, milli takımdaki tüm takım arkadaşlarına altın renkli Stanley termos ve mate seti hediye etti.— FUTA (@futaspor) July 26, 2026
(Videoyu çeken kişi Tottenham oyuncusu Marcos Senesi’nin kız arkadaşı Kelci Rose.) pic.twitter.com/A7J1cajvNZ
Segundo ela, Senesi pediu que o presente fosse guardado com cuidado e levado para Miami. A revelação acabou expondo um detalhe da convivência entre os jogadores durante a campanha da Argentina no Mundial e um gesto do capitão com os companheiros.
O mate é um elemento tradicional da cultura argentina e costuma fazer parte da rotina dos jogadores, especialmente em momentos de concentração e convivência. Kelci-Rose, que também jogou futebol, acompanhou a trajetória da seleção durante a competição e apareceu em diferentes momentos usando a camisa argentina.