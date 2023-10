A- A+

Esportes Namorado de Rebeca Andrade foi Mr. Rio e passou por transformação radical; veja o vídeo Luiz Cleiton comemorou as medalhas da ginasta no Mundial da Antuérpia, na Bélgica, nas redes sociais

Com cinco medalhas no Mundial de Ginástica Artística na Antuérpia, na Bélgica, Rebeca Andrade mais uma fez história para o Brasil na modalidade. Do outro lado do mundo, no Rio de Janeiro, o fisiculturista Luiz Cleiton acompanhou a vitória da namorada pelas redes sociais. No Instagram, ele publicou vídeos assistindo às competições e celebrando a dobradinha brasileira no pódio com Flávia Saraiva na final do solo.

O casal tornou público o relacionamento no ano passado, através das redes sociais. Eles compartilham momentos juntos conciliando a rotina de treinos de Rebeca, quando está no Rio, e também ligações de vídeos quando a brasileira está viajando para competições dentro e fora do Brasil. Entre os principais lugares em que os dois curtem juntos, as praias do Rio aparecem com frequência.

Em julho de 2022, Luiz Cleiton venceu o campeonato estadual de fisiculturismo e se ganhou o título de Mr. Rio. Foi o bicampeonato da competição, já que ele já havia levantado o troféu em 2018, mas na ocasião a vitória foi vista de perto por Rebeca. No Instagram, ele agradeceu o apoio da amada. "Só tenho a agradecer a essa pessoa maravilhosa que entrou na minha vida. Obrigado por me aturar, me apoiar e acreditar em mim, até mesmo quando nem eu acreditava. Obrigado por ser minha parceira para todos os momentos. Muito amor e parceria por aqui. Obrigado por tudo", escreveu.

Nas redes sociais, Luiz compartilha suas rotinas de treinamento e exibe o shape que lhe rendeu o título de Mr. Rio. Depois de ganhar a medalha, ele postou um vídeo mostrando as mudanças em seu corpo e surpreendeu ao falar que isso tudo ocorreu em um intervalo de 8 meses.

Luiz Cleiton entrou no mundo das competições em fisiculturismo em março de 2016, quando ficou em segundo lugar na categoria bodybuilding acima de 75kg no campeonato Estreantes. Na publicação que fez nas redes sociais, afirmou que o sonho não pararia por ali cumpriu a promessa. "O sonho não para por aqui. Ano que vem estarei em busca da conquista de campeão, podem ter certeza. A única coisa que te limita é a sua mente", escreveu.

Luiz Cleiton também já fez trabalhos como personagens de festas infantis, como Capitão América, Fera da Bela e a Fera e o príncipe da animação Frozen.

