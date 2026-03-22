Dom, 22 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo21/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS

Naná Silva vence final brasileira e fatura Banana Bowl

Brasileira recoloca país no topo depois de 35 anos

Reportar Erro
Naná Silva vence final brasileira e fatura Banana BowlNaná Silva vence final brasileira e fatura Banana Bowl - Foto: Luiz Candido/CBT

Nauhany Silva venceu Victória Barros na final brasileira do Banana Bowl (ITF J500), na cidade catarinense de Gaspar. Na manhã deste domingo (22), Naná marcou as parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.

Com apenas 16 anos, ele se tornou a primeira brasileira campeã do torneio desde Roberta Burzagli em 1991.

Leia também

• LA Open traz exibição de astros do tênis junto de Challenger em São Paulo; veja programação

• Em lance bizarro, jogador do Thunder usa tênis para aplicar toco na NBA; assista

• Promessa brasileira no tênis, Guto Miguel dá trabalho, mas é eliminado na estreia no quali do Master

A decisão de hoje em Santa Catarina recolocou duas brasileiras frente a frente pela primeira vez desde 1986, quando Gisele Miró conquistou o título vencendo Gisele Faria.

Naná acumula 21 vitórias seguidas no circuito mundial juvenil. Na semana passada, ela já havia sido campeã da Brasil Juniors Cup, em Porto Alegre.

Ontem, a paulista também disputou a final de duplas do Banana Bowl e ficou com o vice-campeonato, ao lado da argentina Sol Larraya. O título ficou com a romena Maia Burcescu e a jamaicana Alyssa James.

Antes do torneio,Naná era a 19ª do ranking mundial juvenil. Victória era a 12ª colocada. A campeã do evento em Gaspar (SC) recebe 500 pontos e a vice fica com 350. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter