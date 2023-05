Nantes multará jogador que se recusou a usar camisa contra a homofobia

A- A+

O Nantes anunciou nesta segunda-feira (15) que vai multar o jogador egípcio Mostafa Mohamed, que no domingo se recusou a jogar contra o Toulouse para não ter que vestir uma camisa com as cores do arco-íris, em uma campanha do futebol francês contra a homofobia.

"Mostafa Mohamed, atacante do Nantes, recusou fazer parte do jogo contra o Toulouse por razões pessoais, num momento em que o Nantes luta pela permanência na primeira divisão. Por isso, a diretoria decidiu puni-lo financeiramente", anunciou o clube em comunicado nesta segunda-feira.

No texto, o Nantes não informa o valor da multa que será imposta ao jogador, mas afirma que "o dinheiro será destinado à associação SOS Homophobie, que luta todos os dias contra a homofobia e saberá utilizá-lo".

O clube "condena com a mesma firmeza as ameaças contra Mostafa Mohamed e sua família, tanto antes da partida como depois", acrescenta a nota, que não dá detalhes sobre tais ameaças.

Por outro lado, o atacante, autor de oito gols nesta temporada, não será suspenso e poderá entrar em campo no próximo sábado, contra o Montpellier.

Na rodada do último fim de semana, jogadores da primeira e segunda divisões do Campeonato Francês usaram uniformes com as cores do arco-íris na campanha "Homo ou hétero, todos usamos a mesma camisa".

As camisas serão posteriormente leiloadas para arrecadar fundos para ajudar entidades que lutam contra a homofobia.

Mas vários jogadores de Toulouse, Nantes e Guingamp (Ligue 2) se recusaram a aderir à iniciativa.

Na madrugada desta segunda-feira, Mohamed, que é muçulmano, explicou sua atitude nas redes sociais: "Respeito todas as diferenças. Respeito todas as crenças e todas as convicções. Este respeito aos outros inclui também o respeito às minhas crenças pessoais.

"Por minhas raízes, minha cultura, a importância das minhas convicções e crenças, não era possível para mim participar desta campanha. Espero que a minha decisão seja respeitada", escreveu o jogador egípcio.

