Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESPORTES

Não acabou: Brasil conquista mais um ouro no Mundial de Taekwondo, agora por equipes

País encerra participação no torneio com cinco pódios

Reportar Erro
Equipe brasileira posa com a medalha de ouro da competição por equipes do Mundial de Taekwondo Equipe brasileira posa com a medalha de ouro da competição por equipes do Mundial de Taekwondo  - Foto: Divulgação

Ainda tinha mais medalhas para sair no Mundial de Taekwondo, realizado em Wuxi, na China. E o Brasil ficou com a de ouro. Nesta quinta, o time formado por Maria Clara Pacheco, Henrique Marques, Edival Pontes, Milena Titoneli e Paulo Ricardo Melo venceu o da Coreia do Sul por 2 a 0 e sagrou-se campeão por equipes.

Antes, os brasileiros já haviam vencido o Uzbequistão, na semifinal, e o Cazaquistão, na primeira fase. Ambos os combates pelo mesmo placar de 2 a 0. A China ficou com o bronze da competição.

Este foi o terceiro ouro seguido do Brasil no Mundial por equipes. A equipe também venceu em 2023 e 2024. Número 1 do ranking, Maria Clara Pacheco estava em todas as conquistas.

 

Leia também

• Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China

• Brasil tem novo feito inédito no taekwondo com título mundial de Henrique Marques

O Mundial de Wuxi chega ao fim com saldo positivo para o Brasil. Foram três ouros (de Maria Clara Pacheco e de Henrique Marques, além do por equipes) e duas pratas (de Edival Pontes, o Netinho; e de Milena Titoneli).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter