ESPORTES Não acabou: Brasil conquista mais um ouro no Mundial de Taekwondo, agora por equipes País encerra participação no torneio com cinco pódios

Ainda tinha mais medalhas para sair no Mundial de Taekwondo, realizado em Wuxi, na China. E o Brasil ficou com a de ouro. Nesta quinta, o time formado por Maria Clara Pacheco, Henrique Marques, Edival Pontes, Milena Titoneli e Paulo Ricardo Melo venceu o da Coreia do Sul por 2 a 0 e sagrou-se campeão por equipes.

Antes, os brasileiros já haviam vencido o Uzbequistão, na semifinal, e o Cazaquistão, na primeira fase. Ambos os combates pelo mesmo placar de 2 a 0. A China ficou com o bronze da competição.

Este foi o terceiro ouro seguido do Brasil no Mundial por equipes. A equipe também venceu em 2023 e 2024. Número 1 do ranking, Maria Clara Pacheco estava em todas as conquistas.





O Mundial de Wuxi chega ao fim com saldo positivo para o Brasil. Foram três ouros (de Maria Clara Pacheco e de Henrique Marques, além do por equipes) e duas pratas (de Edival Pontes, o Netinho; e de Milena Titoneli).

