Sport "Não conseguimos desativar as transições", analisa Soso sobre a derrota do Sport para o Fortaleza O Leão do Pici garantiu a vaga na final do Nordestão com uma goleada por 4 a 1, na Arena de Pernambuco

A estratégia do Sport diante do Fortaleza neste domingo (26), na Arena de Pernambuco, não deu certo. Os quatro gols do Leão do Pici na primeira etapa deixaram isso evidente e o técnico rubro-negro, Mariano Soso, reconheceu na entrevista coletiva pós-jogo que não conseguiu neutralizar a principal característica do adversário: as fortes transições.

“Como sempre tivemos intenção de ser protagonistas do jogo. O adversário tem uma característica clara de transição. É uma equipe com uma boa organização defensiva, que joga muito perto e transiciona”, iniciou a análise o treinador argentino.

“Eles não colocam tanto ênfase na construção de jogo. Acho que eles rapidamente encontraram essa jogada e nós não conseguimos desativar as transições que são um padrão do Fortaleza. Tomamos quatro gols e não respondemos efetivamente às adversidades”, completou Soso.

O treinador rubro-negro lamentou a eliminação para o Fortaleza, mas ressaltou que a equipe precisa manter o foco no principal objetivo do ano, que é o acesso à primeira divisão.

“Essa eliminação é decepcionante. Tivemos a intenção de colocar o Sport novamente na final, num clássico do Nordeste. Eu acho que temos a oportunidade de mudar a dor que gera essa derrota para reunir força e colocar o Sport na Série A. Temos falado que toda competição é uma muito grande para nós, mas nossa força, qualidade e capacidade tem que estar sustentada para colocar o Sport na Série A”, destacou o técnico.

O Sport volta a campo na próxima sexta-feira (31) contra o Goiás, pela 8° rodada da Série B. O duelo é entre duas equipes que estão na parte de cima da tabela.



