Não deu sorte: Diego Souza posta foto torcendo pelo Sport, mas equipe perde para o Vitória

A- A+

Previsto para desembarcar no Recife na sexta (21) para assinar contrato com o Sport, o atacante Diego Souza postou uma foto no seu perfil oficial do Instagram assistindo ao duelo dos pernambucanos diante do Vitória, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não deu muita sorte: a equipe foi derrotada por 2x1 e saiu do G4 da competição.

Será a terceira passagem do atleta no Sport. A primeira foi entre 2014 e 2015, sendo o segundo ano marcado pela melhor campanha do Leão na história dos pontos corridos da Série A, terminando em sexto. Depois de uma passagem curta pelo Fluminense, o camisa 87 voltou em 2016, temporada em que foi artilheiro do Brasileirão, ao lado de Fred e William Potker, todos com 14 gols. Em 2017, ele ajudou os pernambucanos a evitarem a queda. No geral, Diego Souza tem 173 jogos e 57 bolas na rede.

Veja também

Futebol Após derrota, Enderson prevê reação do Sport na Série B: "não importa como começa, mas como termina"