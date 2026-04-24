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Futebol "Não dou satisfação a torcedor de organizada", diz Hélio após protesto no CT do Náutico Grupo de uma uniformizada do Timbu pediu a saída do técnico após derrota por 3x0 para o São Bernardo, nos Aflitos

Após integrantes de uma uniformizada do Náutico protestarem em frente ao Centro de Treinamento Wilson Campos, na última terça (21), com faixas pedindo a saída do técnico Hélio dos Anjos, foi a vez de o comandante se pronunciar sobre o assunto. Sem rodeios, o profissional disse “não dar satisfação” a membros de organizadas, ressaltando que tem respaldo do clube para não abrir espaço para diálogo com o grupo.

“Não tenho que julgar comportamento de torcedor. Eu sou muito (a favor) do torcedor comum. Para esse, eu dou satisfação se eu encontro na rua ou em qualquer ambiente. Falo do meu time, do momento, mas o torcedor sendo de torcida organizada, e não posso nem citar (qual é), eu tenho até orgulho de não dar abertura. Tenho 42 anos de bola e nunca dei abertura. Nunca vão ver um trabalho meu com torcedor de organizada dando palestra, colocando dedo na cara do jogador”, afirmou.

“Tenho que cuidar do meu trabalho. Cuido dos funcionários e jogadores que trabalham comigo diretamente. O clube me apoia nesse sentido. Uma coisa pode ter certeza: torcedor comum é maravilhoso, mas entrar no meu trabalho? Encontrar comigo, dizer que vem aqui para conversar comigo? Com todo respeito: não vai conversar. Vou encerrar minha carreira sem dar esse tipo de ousadia. Você já imaginou eu aqui na frente e um torcedor dando palestra aos jogadores? Esses dias eu vi, em um clube de Alagoas, dentro do CT, os caras comandando uma palestra com executivo na frente. Eu tenho vergonha de ver isso como profissional. E isso não resolve. O que resolve é trabalho e consistência naquilo que queremos fazer”, completou.



Classificação

A manifestação do grupo aconteceu dias após o Náutico perder por 3x0 para o São Bernardo, no Esporte da Sorte Aflitos. O resultado deixou o Timbu na 15ª posição, com seis pontos. Dois abaixo do G6 e dois acima da zona de rebaixamento.

“A competição está desgarrando? Não está. Quem tem sete pontos está vivendo o paraíso. Nós ganhamos duas e perdemos duas (seis pontos). O mando de campo não está prevalecendo no início, mas no decorrer da competição vai voltar a prevalecer”, contou.

Para o confronto, Hélio indicou que uma das novidades deve ser a entrada de Júnior Todinho, recuperado de uma lesão no joelho. Com a mudança, Juninho pode ser sacado do time.

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