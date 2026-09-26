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NFL Não é a primeira vez: Maracanã recebeu jogo de futebol americano 72 anos antes da NFL Em 1954, equipe de Miami fez apresentações em Rio de Janeiro e São Paulo; público se entusiasmou mais com banda e majoretes do que com o esporte então desconhecido

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O jogo deste domingo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens não será a primeira vez do futebol americano no Maracanã. De fato, é inédita a presença da NFL, a principal liga do esporte. Só que o estádio já recebeu a modalidade, em uma partida de exibição disputa há mais de sete décadas. E como noticiou o GLOBO à época: "Agradou o espetáculo".

Explica-se o contexto: a delegação da Miami Jackson High School estava no Brasil à convite da Associação Brasileira de Rádio, mais especificamente em São Paulo, onde fez uma apresentação inicial na cidade. Diante do sucesso, no entanto, foi convidada a repetir a dose no Rio de Janeiro, e o Maracanã virou palco para eles no dia 11 de julho de 1954.

Inaugurado há menos de cinco anos, o estádio recebeu um público que foi considerado bom, diante de um evento bastante diferente para a realidade brasileira. Apresentaram-se naquela tarde dois times de futebol americano (também associado ao rugby, à época) da Miami Jackson, além da banda de música da escola, e as majoretes, algo similar às atuais cheerleaders, ou líderes de torcida.

Em campo, um dos times jogou com camisas brancas, em homenagem à Marinha, e o outro vestiu verde, por conta do Exército. Os "brancos" até foram para o intervalo vencendo por 14 a 7, mas a partida acabou empatada em 21 a 21. À época, o GLOBO tentou explicar o futebol americano, apontando ainda que o sistema de som do Maracanã também fez este serviço para o público:

— O jogo é disputado em 4 tempos de 8 minutos cada e com mudança de campo, mas com intervalo maior apenas entre o 2º e o 3º tempo. Os jogadores usam capacetes e guardas de ombro e peito. Com referência ao campo, ele é dividido em duas áreas, e cada uma delas em faixas de 9 metros, ficando nos extremos os goals, obedecendo o formato da letra H. Ou seja: os nossos arcos e mais dois postes laterais superpostos. Cada quadro tem o direito a 4 tentativas para atravessar as faixas do terreno adversário e, durante elas, é o “atacante”, invertendo-se depois a situação ou, então, quando um atacante perde o controle da bola. Três árbitros são utilizados para controlar o jogo — relatou a reportagem.

Porém, o jogo não foi o protagonista. O público do Maracanã se entusiasmou muito mais com as apresentações da banda e das majoretes — antes e depois do jogo, e durante o intervalo. As músicas foram acompanhadas pela arquibancadas e os números variados arrancaram aplausos.

— Às 15 horas entrou no gramado a banda de música, com seu uniforme de gala, despertando grande curiosidade. E foi um enorme sucesso, pelas evoluções, executando músicas diversas. Tivemos, por exemplo, a formação dos nomes “Alô, Brasil, USA, ABR, Viva Rio” (em duas etapas), etc. Depois, as figuras de uma Estrela (com brilho), de um Barco e de uma Âncora, esta retribuindo uma homenagem da banda de fuzileiros navais de São Paulo. A execução dos hinos nacionais brasileiro e americano, com o povo todo de pé, numa bonita demonstração.

O público total da exibição não foi informado, mas a renda foi de 580 mil cruzeiros. Se naquele dia, a torcida não aplaudiu nem vaiou o que acontecia em campo, o cenário promete ser diferente em 2026.

Após São Paulo receber dois jogos com 47 mil torcedores nos últimos anos, a expectativa é que entre 60 mil e 70 mil pessoas acompanhem o encontro entre Cowboys e Ravens. O jogo se inicia às 17h25 (de Brasília), válido pela terceira semana da temporada regular da NFL.

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