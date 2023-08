Não é a primeira vez: Neymar já tentou sair do PSG em outros momentos; relembre

A- A+

Neymar, que tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2027, informou ao clube em uma reunião, no último domingo, que deseja deixar a equipe o quanto antes, de acordo com informações do jornal francês L'Équipe. Essa não é a primeira vez que o brasileiro expressa desejo de deixar a equipe parisiense. Entre altos e baixos, desde 2017, o atacante já se mostrava insatisfeito há um tempo.

Ainda em 2019, Neymar tentou deixar o PSG para retornar ao Barcelona, clube no qual teve o maior destaque no futebol internacional e venceu a Champions League em 2014/15. Na época, o pai do craque foi contrário à mudança, mesmo trabalhando para que o desejo do filho se concretizasse, o que até o momento não aconteceu.

O jogador contou os motivos por trás da tentativa de trocar de clube na série documental "Neymar: O Caos Perfeito", da Netflix. O craque brasileiro sempre viveu altos e baixos com a torcida do PSG por conta dos fracassos na Liga dos Campeões. Na temporada 2019/20, Neymar enfrentou resistência da torcida do clube francês, sendo muito vaiado e alvo de faixas e músicas pedindo sua saída da equipe.

"Quando tomei a decisão que queria sair do Paris Saint-Germain, não foi por causa de torcedor ou clube. Foi porque vi que me sentia melhor em outro lugar", afirmou o jogador.

Sem fechar nenhum acordo com o Barcelona, Neymar seguiu no PSG, mesmo contra sua vontade.

"Por mais que eu não queira estar no clube, por mais que eu não queria estar aqui, tenho que me sentir feliz, treinar e me preparar para jogar", disse ele, no documentário.



Em maio deste ano, revoltada com as recentes atuações do time, a torcida do Paris Saint-Germain foi às ruas da capital francesa para protestar. Os principais alvos foram os atacantes Neymar, que não jogava desde fevereiro devido a uma lesão no tornozelo, e Lionel Messi, que foi suspenso pelo clube por causa de uma viagem não autorizada. O brasileiro sempre foi criticado por ficar fora das partidas importantes e não se comprometer 100% com o clube. Inclusive, o camisa 10 foi alvo de críticas ao aparecer no Brasil enquanto se recuperava da lesão.

Para onde vai Neymar?

O destino preferido do jogador é o Barcelona, mas, por conta das restrições do fair play financeiro, que limita o teto de gastos com a folha salarial, o clube catalão teria que vender jogadores para "encaixar" Neymar em suas finanças. Dembélé, Lenglet, Kessié e Ansu Fati podem estar de saída para aliviar as contas. Além disso, a imprensa espanhola informa que o técnico Xavi não se mostrou empolgado com a possibilidade.

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, é um dos clubes que observam a situação de Neymar com o Paris Saint-Germain. De acordo com o jornal francês L'Équipe, o time treinado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, mostrou interesse na contratação do atacante brasileiro nesta semana. A intenção do clube árabe, segundo a publicação, é oferecer um salário de 80 milhões de euros por ano (cerca de R$ 430 milhões por ano), o dobro do que o craque recebe na França.

O Chelsea, que já havia manifestado interesse no começo do ano, é outra possibilidade. Conta a favor o fato de disputar a Premier League. Porém, os Blues não disputam a próxima Liga dos Campeões, o que pode levar Neymar a esperar mais um pouco caso queira permanecer na Europa.

Quanto custa Neymar?

Buscando recuperar parte de seu investimento — o clube francês gastou 222 milhões de euros para contar com o brasileiro, em 2017 —, o PSG não vende Neymar por menos de 150 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões). Contudo, o time de Paris também está disposto a aceitar um empréstimo com compra obrigatória em 2024 para economizar parte do segundo maior salário do elenco, de acordo com o jornal espanhol AS. Ele recebe cerca de 40 milhões de euros (R$ 215 milhões).

Neymar pode voltar para o Brasil?

Mesmo na curva descendente na carreira, o atacante de 31 anos descarta, em função dos valores que recebe, uma volta ao Brasil no médio prazo. Por outro lado, uma ida para a MLS — liga periférica, mas badalada dos Estados Unidos, onde seu amigo Lionel Messi joga pelo Inter Miami — não está descartada pelo seu entorno agora.

