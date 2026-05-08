"Não é do grupo": Casemiro freia expectativa sobre Endrick na Copa, e pede cautela com jovem
Líder da seleção brasileira afirmou que atacante ainda vive processo de consolidação no futebol europeu
O volante Casemiro comentou publicamente a situação de Endrick às vésperas da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador do Manchester United afirmou que o atacante ainda “não é do grupo” principal da equipe comandada por Carlo Ancelotti e alertou para os riscos da pressão excessiva sobre o jovem de 19 anos.
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Segundo Casemiro, a expectativa criada em torno de Endrick pode acabar prejudicando o desenvolvimento do atacante. O volante ressaltou o potencial do jogador, mas afirmou que a responsabilidade de solucionar os problemas ofensivos da Seleção não pode ser colocada sobre um atleta ainda em processo de afirmação no futebol europeu.
— Se ele for para a Copa do Mundo, e temos de ser realistas que ele ainda não é do grupo, a gente não pode botar uma pressão de que vai resolver, que vai entrar nos jogos para resolver — declarou em entrevista à TNT Sports Brasil.
A fala repercutiu rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre torcedores brasileiros. Parte do público interpretou o comentário como uma tentativa de reduzir a importância de Endrick dentro do elenco. Outros enxergaram a declaração como um pedido legítimo de cautela com um jogador ainda em início de trajetória na Seleção principal.
Casemiro, sobre uma possível convocação do Endrick para Copa:— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 7, 2026
"A gente não pode dizer que ele vai solucionar nosso problema na Copa. Se ele for pra Copa do Mundo. Temos que ser realista porque ele ainda não é assim do grupo... A gente não pode botar uma pressão nele, que ele vai… pic.twitter.com/GkV23idOw9
Durante a entrevista, Casemiro insistiu na necessidade de “blindar” jovens atletas da pressão externa. O volante relembrou que diversos jogadores tiveram a evolução comprometida por excesso de expectativa logo no começo da carreira.
— É preciso um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não colocar pressão. É importante blindar esses jogadores — afirmou.
O momento vivido por Endrick também foi citado pelo camisa 5. Após período de poucas oportunidades no Real Madrid, o atacante busca sequência e maior protagonismo no futebol francês, agora defendendo o Olympique Lyonnais