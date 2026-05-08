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FUTEBOL "Não é do grupo": Casemiro freia expectativa sobre Endrick na Copa, e pede cautela com jovem Líder da seleção brasileira afirmou que atacante ainda vive processo de consolidação no futebol europeu

O volante Casemiro comentou publicamente a situação de Endrick às vésperas da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador do Manchester United afirmou que o atacante ainda “não é do grupo” principal da equipe comandada por Carlo Ancelotti e alertou para os riscos da pressão excessiva sobre o jovem de 19 anos.

Segundo Casemiro, a expectativa criada em torno de Endrick pode acabar prejudicando o desenvolvimento do atacante. O volante ressaltou o potencial do jogador, mas afirmou que a responsabilidade de solucionar os problemas ofensivos da Seleção não pode ser colocada sobre um atleta ainda em processo de afirmação no futebol europeu.

— Se ele for para a Copa do Mundo, e temos de ser realistas que ele ainda não é do grupo, a gente não pode botar uma pressão de que vai resolver, que vai entrar nos jogos para resolver — declarou em entrevista à TNT Sports Brasil.

A fala repercutiu rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre torcedores brasileiros. Parte do público interpretou o comentário como uma tentativa de reduzir a importância de Endrick dentro do elenco. Outros enxergaram a declaração como um pedido legítimo de cautela com um jogador ainda em início de trajetória na Seleção principal.

Casemiro, sobre uma possível convocação do Endrick para Copa:



"A gente não pode dizer que ele vai solucionar nosso problema na Copa. Se ele for pra Copa do Mundo. Temos que ser realista porque ele ainda não é assim do grupo... A gente não pode botar uma pressão nele, que ele vai… pic.twitter.com/GkV23idOw9 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 7, 2026

Durante a entrevista, Casemiro insistiu na necessidade de “blindar” jovens atletas da pressão externa. O volante relembrou que diversos jogadores tiveram a evolução comprometida por excesso de expectativa logo no começo da carreira.

— É preciso um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não colocar pressão. É importante blindar esses jogadores — afirmou.

O momento vivido por Endrick também foi citado pelo camisa 5. Após período de poucas oportunidades no Real Madrid, o atacante busca sequência e maior protagonismo no futebol francês, agora defendendo o Olympique Lyonnais

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